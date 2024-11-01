edición general
Indignación de Susanna Griso con Elisa Mouliaá por querer cobrar por hablar en su programa: "Y no voy a seguir discutiendo"

"Les contábamos ayer que Elisa Mouliaá nos había pedido un caché para poder hablar sobre su caso, para entrar en este programa", decía Susanna Griso en el programa de este viernes, antes de dar paso a una conexión con la actriz y presentadora que, como han adelantado durante el programa, finalmente "hoy ha querido atendernos de forma desinteresada".

Pertinax #1 Pertinax *
Esta ha hecho el agosto con el temita. Y Fallarás a las palmas.
6 K 43
#3 Barriales
#1 no pierdes oportunidad de hacer el ridículo.
Sigue así.
0 K 7
Pertinax #5 Pertinax *
#3 Alegra esa cara hombre, ¡que es viernes!
1 K 28
#10 Barriales
#5 yo estoy encantado. Lo tuyo es muy jodido.
0 K 7
Pertinax #11 Pertinax
#10 Lo has clavado. Me has leído la matrícula.
0 K 19
jonolulu #4 jonolulu
Lo que quedaba por ver, Susana Griso haciéndose la digna
3 K 38
#8 Eukherio
#4 Como si no pagasen antes por esas mierdas.
0 K 8
calde #2 calde
Van a ir gratis a montarle el programa... no si por pedir que no falte! No sé a qué pena que se dedica...
2 K 34
Priorat #13 Priorat
Ella cobra y tienen anunciantes porque tiene un contenido. No entiendo porque no va a cobrar ella si le da un contenido que a Susana le parece interesante.
1 K 28
salchipapa77 #7 salchipapa77
Pensaba que Elisa quería un altavoz para ayudar a otras mujeres a no pasar por su terrible agresión sexual.



Jaja la verdad es que me estaba descojonando mientras lo escribía.
1 K 11
#9 Toponotomalasuerte
#7 son 500 pavos... Cuanto saca la griso de explotar el temita????
Yo la veo una jeta, pero a la griso.
2 K 33
#12 ernovation
Es una víctima profesional.
1 K 10
ayatolah #15 ayatolah
¡Susana Griso indignada! ¡Como si Susana Griso no cobrase por echar horas en la tele!
0 K 10
YSiguesLeyendo #17 YSiguesLeyendo
Susi, que todos sabemos que los masajes (entrevistas las llamas tú) a Fachascal y CÍA en tu estercolero de programa jamás son gratis... no vayas de periodista limpia y profesional porque no lo eres. que el personaje de Elisa sea para vomitar no te convierte a ti en ninguna joyita periodística
0 K 10
Fartón_Valenciano #16 Fartón_Valenciano
Este caso cada vez es mas surrealista...
0 K 9
BlackDog #6 BlackDog *
Pero recordar que todo ese dinero va para mujeres maltratadas que pueden limpiar y hacer las camas de su pisito comprado con ese dinero y puesto en Airbnb a un módico precio
0 K 7
#14 rubencho
Este tipo de televisión son unos carroñeros.
0 K 6

