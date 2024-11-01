El impacto de las baterías en el precio de la electricidad en España: así es cómo bajará las puntas de mañana y noche

Según la investigación, la reducción de márgenes de precios impone límites prácticos a la cantidad de almacenamiento de energía en baterías que se pueden integrar en el sistema. En España el aumento de 30 GWh reduciría el margen de precios diario promedio de 70,68 a 32,56 €/MWh. En este escenario, habría 130 días al año en los que la capacidad de almacenamiento adicional permanecería sin utilizar. Pero a partir de ahí ya el impacto es otro. Hay un límite. Los investigadores han llegado a la conclusión de que las ampliaciones de capacidad superi