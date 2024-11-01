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El impacto de las baterías en el precio de la electricidad en España: así es cómo bajará las puntas de mañana y noche

El impacto de las baterías en el precio de la electricidad en España: así es cómo bajará las puntas de mañana y noche

Según la investigación, la reducción de márgenes de precios impone límites prácticos a la cantidad de almacenamiento de energía en baterías que se pueden integrar en el sistema. En España el aumento de 30 GWh reduciría el margen de precios diario promedio de 70,68 a 32,56 €/MWh. En este escenario, habría 130 días al año en los que la capacidad de almacenamiento adicional permanecería sin utilizar. Pero a partir de ahí ya el impacto es otro. Hay un límite. Los investigadores han llegado a la conclusión de que las ampliaciones de capacidad superi

| etiquetas: bess , universidad de sevilla , almacenamiento , baterías
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4 comentarios
4 1 0 K 49 actualidad
pedrario #2 pedrario
Espero que cuando se hable del coste de energía se haga del real, completo, no exclusivamente del mercado mayorista.
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taSanás #3 taSanás
#2 al final lo que importa es la factura que le llega al cliente.... por el medio pasan muuuuuuuuuuuchas cosas que tienen poco que ver con el coste real de la producción
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Don_Pixote #4 Don_Pixote
#2 Que cosas tienes hombre :troll:

Da igual como de barato sea producir, que la curva del precio del consumidor no bajara relativamente igual
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#1 cocococo
Había leído "el impacto de las bacterias".
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menéame