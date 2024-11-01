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La imagen de Jordi Pujol a sus 95 años votando junto a Laporta que ha impactado en Barcelona por su aspecto
Es una de las imágenes de la jornada electoral y es que no parecía que el expresidente de la Generalitat pudiera aparecer por las urnas pero dejó esta imagen.
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:
jordi pujol
,
barcelona
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votación
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#4
Ratoncolorao
Lo impactante no es su aspecto...Lo impactante es que estaba muy malito para ir a declarar pero no ha habido problema para votar por su amigote.
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#6
crob
#4
se ha marcado un Zaplana
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#7
Ratoncolorao
#6
Así es.
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#2
srskiner
Yoda
Me obliga a escribir un comentario mas largo.
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#3
mund4y4
¿Por qué impacta su aspecto? ¿Cómo se supone que debe estar una persona de 95 años? ¿Joven y lozana?
Qué ostia...
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#1
Chinchorro
¿PERO ESTÁ VIVO?
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#5
Rogue
Esta cosita arrugada y enclenque tiene a toda España cogida por los huevos con sus informes secretos.
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