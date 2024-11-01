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La imagen de Jordi Pujol a sus 95 años votando junto a Laporta que ha impactado en Barcelona por su aspecto

Es una de las imágenes de la jornada electoral y es que no parecía que el expresidente de la Generalitat pudiera aparecer por las urnas pero dejó esta imagen.

| etiquetas: jordi pujol , barcelona , votación
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7 comentarios
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Ratoncolorao #4 Ratoncolorao
Lo impactante no es su aspecto...Lo impactante es que estaba muy malito para ir a declarar pero no ha habido problema para votar por su amigote.
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crob #6 crob
#4 se ha marcado un Zaplana
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Ratoncolorao #7 Ratoncolorao
#6 Así es.
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#2 srskiner
Yoda


Me obliga a escribir un comentario mas largo.
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mund4y4 #3 mund4y4
¿Por qué impacta su aspecto? ¿Cómo se supone que debe estar una persona de 95 años? ¿Joven y lozana?
Qué ostia...
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Chinchorro #1 Chinchorro
¿PERO ESTÁ VIVO? o_o
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Rogue #5 Rogue
Esta cosita arrugada y enclenque tiene a toda España cogida por los huevos con sus informes secretos.
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menéame