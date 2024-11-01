Ignacio Arsuaga, el odio como religión

Ignacio Arsuaga, presidente de Hazte Oír y viejo agitador del integrismo católico español, ha cruzado otra línea más en su cruzada contra todo lo que huela a derechos, feminismo o pluralismo. En un arranque de odio, ha utilizado sus redes para llamar “pederasta” a Irene Montero y “terrorista” a Pablo Iglesias.