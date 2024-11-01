edición general
Ignacio Arsuaga, el odio como religión

Ignacio Arsuaga, el odio como religión

Ignacio Arsuaga, presidente de Hazte Oír y viejo agitador del integrismo católico español, ha cruzado otra línea más en su cruzada contra todo lo que huela a derechos, feminismo o pluralismo. En un arranque de odio, ha utilizado sus redes para llamar “pederasta” a Irene Montero y “terrorista” a Pablo Iglesias.

| etiquetas: hazte oír , arsuaga , odio , religión
Esteban_Rosador #1 Esteban_Rosador *
Copio

El problema no es que Arsuaga piense así, sino que tenga altavoces dispuestos a amplificar su odio. Cadenas afines, plataformas digitales y trols coordinados reproducen sus mensajes, generando un ecosistema donde las mentiras se convierten en opinión pública y el acoso se normaliza. La extrema derecha española ha aprendido que no necesita partidos para influir: le basta con manipular el discurso público desde sus trincheras mediáticas y religiosas.

Es un representante paradigmático de la religión del amor, esa que era oficial durante la dictadura fascista genocida de Franco.
Veelicus #2 Veelicus
Esta la fiscalia preparando la denuncia... esperemos sentados mejor
oceanon3d #3 oceanon3d
Que va; el odio como negocio.
#4 luckyy
Con cortar el grifo a estos impresentables...
