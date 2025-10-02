·
La Iglesia Española defiende la existencia del síndrome post-aborto que los expertos niegan
La Conferencia Episcopal se alinea con PP y Vox y pide ayuda para las mujeres que abortan.
actualidad
actualidad
#1
mente_en_desarrollo
¿Y el sindicato de churreros que opina?
Lo digo por seguir preguntando a gente que no tiene ni puta idea del tema.
13
K
139
#7
wendigo
#1
Un respeto a los churreros, que es un trabajo de madrugar, físico y peligroso... y seguro que más de esto que los curas, saben.
Saludos
1
K
25
#10
mente_en_desarrollo
#7
Por supuesto, todo el respeto del mundo a los churreros.
Pero no sería a quien me dirigiría para informarme de física cuántica, por ejemplo.
Y por supuesto, tampoco sobre investigación sanitaria.
1
K
25
#11
Urasandi
*
#1
#5
#9
Saben mucho de abortos. Solo hay que ver el patio de algunos conventos de monjas:
www.diariovasco.com/bajo-deba/eibar/gamberros-exhuman-restos-202109142
1
K
24
#15
Verdaderofalso
#1
lo sabe por las monjas que abortan? O por los curas?
1
K
35
#19
strike5000
#1
Efectivamente. Y para mí tan relevante es la opinión de unos como de otros. La Iglesia católica habla para sus fieles, al resto debería traérnosla al pairo lo que diga. Es como cuando dicen que la homosexualidad está mal. Está mal según tus cánones y creencias. Es un pecado mortal según tus cánones y creencias. Iras a tu infierno si crees en él. Al resto, a los no católicos, debería darles absolutamente igual ya que es una cuestión puramente moral.
0
K
10
#20
Milmariposas
#1
Opina lo mismo que la frutera de mi barrio...
1
K
29
#5
ElenaCoures1
A ver
Un respeto eh!
La iglesia es experta en abortos!!!
4
K
52
#6
ingenierodepalillos
#5
Pero en abortos nacidos, les visten con sotana y los ponen a pedir.
0
K
12
#3
concentrado
Normal. También defiende que pueden "curar" a los homosexuales.
1
K
31
#2
Toponotomalasuerte
Menuda estupidez y que ganas de desviar el tema.
Lo que quieres vox y el PP es torturar y hacer pagar a las mujeres que les quitan la posibilidad de obtener mano de obra precaria.
Nada más. Me la suda si existe el síndrome o no, el objetivo es humillar y torturar a las mujeres.
1
K
25
#13
reivaj01
"La Conferencia Episcopal se alinea con PP y Vox"
No me lo creo, será un despiste.
1
K
21
#12
pepel
Y lo saben por todos los genitales femeninos que han tocado, y todas las universidades científicas que controlan.
0
K
20
#9
Dene
I-RRE-LE-VAN-TE lo que diga un señor con sotana y sin conocimientos médicos
0
K
12
#8
Glidingdemon
Que preocupación por la infancia, se nota que les a llegado al alma el genocidio en gaza.
0
K
8
#4
MisturaFina
La iglesia? Y eso que es? No se nada de ninguna iglesia.
0
K
8
#17
tricionide
*
mas feliz que una perdiz
despues del aborto todas, sindrome 0
0
K
8
#16
meroespectador
¿Y de síndromes post abusos sexuales a menores sabe algo la iglesia?.
0
K
7
#14
Kmisetas
La Iglesia habla de un síndrome que la ciencia no respalda, pero al menos se preocupa por las mujeres. La PSOE, en cambio, niega todo lo que no encaje en su manual ideológico, aunque las afectadas se queden tiradas. Y claro, luego nos sorprende que el único trauma reconocido oficialmente en España sea el de ver a Sánchez cuatro años más en Moncloa.
0
K
6
#18
ur_quan_master
*
EL síndrome pos-aborto es tan real como la existencia de Dios.
#14
La iglesia quiere controlar la gestación de las mujeres inventándose un síndrome sin evidencias científicas para seguir su manual ideológico Esto debería estar tipificado como delito contra la salud pública.
0
K
11
Ver toda la conversación (
20
comentarios)
