El ICE deportó a un hombre de Alabama que afirma tener la ciudadanía estadounidense. El DHS afirma que no se trata de un error y que no quiere que vuelva (Eng)

Sin embargo, los funcionarios de Seguridad Nacional declararon a The Independent que «no hubo ningún error», calificándolo de «extranjero ilegal delincuente» al que se le retiró la tarjeta de residencia y que simplemente intentó un último y desesperado intento de reclamar la ciudadanía después de que se le hubiera ordenado anteriormente abandonar el país. Chanthila Souvannarath, de 44 años, nació en un campo de refugiados tailandés, pero ha vivido en Estados Unidos desde que era un bebé. Obtuvo la ciudadanía cuando era niño

themarquesito
A ICE le importa todo tres cojones. Nótese que esta persona gozaba de una orden de protección judicial. Voy a citar a la juez de distrito Shelly Dick:
[Souvannarath] establece el marco legal para su ciudadanía derivada a través de su padre naturalizado, y demuestra cómo se cumple cada punto de los requisitos
Verdaderofalso
#2 tres cojones les importan las órdenes de protección especial a los miembros del ICE, se saltan la ley prácticamente a diario
oceanon3d
#2 Van a comisión y tienen cuotas que cumplir.
Blackat
Recordad darles la bienvenida cuando vengan de turismo. A estos y a los del sombrerito de cuervo , ricitos , gafitas redondas y biblia en la mano.
son todos unos hijosdelagranputa adorables...
