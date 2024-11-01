El ICE deportó a un hombre de Alabama que afirma tener la ciudadanía estadounidense. El DHS afirma que no se trata de un error y que no quiere que vuelva (Eng)

Sin embargo, los funcionarios de Seguridad Nacional declararon a The Independent que «no hubo ningún error», calificándolo de «extranjero ilegal delincuente» al que se le retiró la tarjeta de residencia y que simplemente intentó un último y desesperado intento de reclamar la ciudadanía después de que se le hubiera ordenado anteriormente abandonar el país. Chanthila Souvannarath, de 44 años, nació en un campo de refugiados tailandés, pero ha vivido en Estados Unidos desde que era un bebé. Obtuvo la ciudadanía cuando era niño