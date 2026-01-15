·
ICE arresta al reguetonero cubano El Chulo
El reguetonero cubano El Chulo fue arrestado en EE. UU. por ICE debido a una orden de deportación pendiente.
21 comentarios
Comentarios destacados:
#7
ctm2000j
jojojo, me encantan estos subnormales que le hicieron la campaña a Trump y lo festejaban cuando salió elegido...
9
K
106
#17
Fj_Bs
#7
entonces se merece deportacion ; pa Cuba a cantar en el Malecon
0
K
7
#1
mente_en_desarrollo
Tengo sentimientos divididos.
Por un lado, bien, pero por el otro, me parece fatal que sea por una orden de deportación pendiente.
9
K
101
#3
cenutrios_unidos
#1
A ver, hasta un reloj estropeado da la hora bien dos veces al día.
4
K
66
#4
mente_en_desarrollo
#3
Cierto es. Mi viejo Casio todavía tiene la hora bien a las 88:88.
Creo que me vendieron la "nazi edition".
5
K
73
#5
skaworld
*
#1
Pues yo creo que la cosa ya empieza a iorse mucho de madre, a mi me parece fatal, ninguna persona deberia ser tratada asi, siendo arrestado sin juicio por un cuerpo paramilitar y retenido contra su voluntad obligado a compartir celda con un reguetonero.
Creo que se ha cruzado una linea muy peligrosa
14
K
168
#8
mente_en_desarrollo
#5
La verdad es que es inhumano.
Todo reguetonero debería estar en celda de aislamiento preventivamente a espera de juicio.
Y si no hay juicio como en este caso, hasta que EEUU sea comunista.
5
K
71
#12
skaworld
#8
No olvides el hecho de que es posible que Estados Unidos este haciendo acopio de reguetoneros para usarlos como arma en un escenario de guerra hibrida en Europa, es una hipótesis demoledora pero no podemos ignorar el hecho de que acumular reguetoneros puede desencadenar en algun tipo de movimiento discográfico de recopilatorios que nos alcance con las defensas bajas ahora que el arsenal Europeo de cantantes ligeros haya desmantelado elementos de disuasion tan significativos como Andy y Lucas
6
K
100
#13
mente_en_desarrollo
#12
Eso nos lo merecemos.
Piensa que nosotros antes, les habíamos mandado a los Iglesias, incluido Enrique, y a Miguel Bosé.
Vale que no es comparable, pero eso nos pasa por atacar a una potencia más fuerte.
1
K
24
#20
Un_señor_de_Cuenca
#12
Pero eso sería... sería inhumano. No sé qué clase de monstruo puede pensar algo así. Estás enfermo de odio.
0
K
17
#18
Trigonometrico
#5
1
K
23
#2
Verdaderofalso
*
Era tan Trump, que aparte de celebrarlo en redes, le hizo una canción
youtu.be/vABJBteLfSU?si=AGyoHtp1BTVzE0Ua
6
K
80
#9
carraxe
#2
¿Era un imbécil? No me lo puedo de creer. Así anda el mundo, con estos referentes de la cultura
1
K
23
#10
placeres
#2
¿aún tiene activo el bolo del 15 de febrero? ... Intenté escuchar de que iba la canción y ha sido superior a mi.. que rebuznos.
0
K
11
#14
karakol
Reguetonero y con Cybertruck.
Demasiado se critica al ICE y su esfuerzo por mantener a esta gente fuera de las calles.
3
K
64
#11
Cantro
Fijate
Alababan al naranja cuando se
Follaba a
Otros
3
K
42
#16
jm22381
¿Otro cubano proTrump como El Funky?
www.meneame.net/story/funky-reconocido-rapero-cubano-pro-trump-esta-ce
1
K
36
#19
themarquesito
#16
Peor es El Oski, que hasta se tatuó a Trump en el pecho
www.local10.com/news/local/2026/01/15/cuban-trump-supporter-in-miami-f
2
K
56
#15
Estoeslaostia
Algo bueno tenían que hacer.....
2
K
35
#6
cenutrios_unidos
Entonces sería las SS:SS
0
K
15
#21
Nastar
Yo creo que avanzan por fin en la direccion correcta, espero que continuen con inyeccion letal para reguetoneros detenidos y pasen a por los sincebollistas
0
K
7
Ver toda la conversación (
21
comentarios)
