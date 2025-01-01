edición general
La IA revoluciona la física: experimentos imposibles que funcionan (ING)

La inteligencia artificial está revolucionando la física al diseñar experimentos que los humanos jamás imaginarían. Desde optimizar LIGO para detectar ondas gravitacionales con mayor precisión hasta proponer interferómetros contraintuitivos que reducen el ruido cuántico, la IA abre caminos inéditos. Herramientas como PyTheus logran entrelazar partículas sin contacto, mientras algoritmos analizan datos del LHC y materia oscura, hallando patrones y simetrías. Aunque requiere supervisión humana, promete acelerar grandes descubrimientos.

ElRespeto #1 ElRespeto
La singularidad del universo ha llegado.
sorrillo #2 sorrillo
Para diseñar nuevos experimentos de física no se requiere inteligencia.
#3 guillersk
Relacionada

www.meneame.net/story/reloj-antonio-munoz-molina-grok-haters-x


Que la IA no sirve de nada, que vaya fracaso, que no sabe cuanto son dos docenas....
jm22381 #4 jm22381
Va a ser divertido como un día, alguna tímida IA tras un mes rumiando en un laboratorio de mala muerte conectada a algún programa de compartición de recursos como SETI online diga: "Humanos, no quiero molestaros pero creo si hacéis esto así y esto asá podéis abrir agujeros de gusano que os transporten a cualquier esquina del universo conocido sin fabricar cohetes ni necesitar propelentes :-* " Luego nos pasaremos una década para repasar las matemáticas y atrevernos a hacer alguna prueba con una sonda en el espacio profundo pero nos esperarían tiempos interesantes :-D
silencer #6 silencer
#4 #5 me ha venido a la cabeza Portico {0x1f609}

es.m.wikipedia.org/wiki/Pórtico_(novela)
jm22381 #7 jm22381
#6 Pórtico no me gustó. Estaba pensando en StarGate pero la analogía coincide más con las IAs y los portales de La caída de Hyperion pero no quiero hacer spoilers :roll:
#5 No te preocupes, alguien habrá bioingenierado el Covid-29 con ayuda de chatGPT y matado a la humanidad antes de que podamos destruir el planeta con un agujero de gusano fagocitador {0x1f480}
silencer #8 silencer
#7 Siempre va a haber un loco-valiente que en cuanto se pueda, se tire de cabeza a la máquina de agujeros de gusano

Esto es Portico {0x1f609}
#5 guillersk
#4 me gusta mucho tu idea, pero tiene un fallo:

Siempre va a haber un loco-valiente que en cuanto se pueda, se tire de cabeza a la máquina de agujeros de gusano :-D
menéame