El reloj de Antonio Muñoz Molina, Grok y los ‘haters’ de X

El reloj de Antonio Muñoz Molina, Grok y los ‘haters’ de X

Una foto de Antonio Muñoz Molina, utilizada para ilustrar una entrevista publicada el 13 de agosto por los alumnos del máster de El País, se ha hecho viral en X (antes Twitter). ¿El motivo? Un usuario preguntó a Grok, la IA de Elon Musk, por la marca del reloj que lleva el escritor en la imagen. Y la inteligencia artificial afirmó que el escritor en la foto lleva un reloj de lujo.Los usuarios le llaman hipócrita por llevar un reloj “brutalmente caro”, otros le achacan ser un “farsante de izquierdas”, le llaman “sinvergüenza"

29 comentarios
Comentarios destacados:        
#2 Leon_Bocanegra
otros le achacan ser un “farsante de izquierdas...

Ay la ostia. Pero que tiene la puta derechusma en la cabeza?
10 K 132
obmultimedia #9 obmultimedia
#2 Que si eres de izquierdas tienes que vivir en la pobredumbre.
4 K 46
#24 EISev *
#9 tampoco ayuda que a la mínima que tengas determinado estilo de vestir te cataloguen como de derechas pese a que no lleves marcas visibles y algunas camisas te hayan costado 6,90 € en Uniqlo (como la de la foto)  media
0 K 11
obmultimedia #25 obmultimedia
#24 Que daño han hecho los Cayetarders.
0 K 10
#27 EISev
#25 en mi casa ya se vestía así antes y no voy a cambiar
0 K 11
Khadgar #13 Khadgar
#2 Odio, básicamente.
2 K 26
nemesisreptante #17 nemesisreptante
#2 Gente que defiende que un millonario pueda comprarte un riñon pero que critican a alguien en cuanto se gasta el dinero en lo que le de la puta gana.
2 K 22
jonolulu #26 jonolulu
#2 Para ser de izquierdas hay que ser pobre, y para ser de derechas hay que ser pobre y tonto
3 K 48
skaworld #5 skaworld
Una persona de izquierdas ha de medir el tiempo en latigazos del patron, si no es un vendido.
9 K 101
#8 Bravok1
#5 Si, ese es el pensamiento de derechas habitual, el pensamiento analfabeto de subnormales. No hay mucho más que decir.
3 K 37
Asimismov #12 Asimismov
#8 ... pues van a conseguir la presidencia del gobierno de estado. Ya me diréis, si somos tan listos ¿cómo vamos a poder evitarlo?
0 K 12
#16 Bravok1 *
#12 Bueno, eso lo dices tu, yo no lo tengo tan claro. Son un cancer, = muerte.

Si los ciudadanos quieren suicidarse y dejar a sus familias desprotegidas en manos de esta panda de analfabetos psicopatas....ellos sabrán pero yo confío en la ciudadanía y en que entienden que pasa en Españá cuando la derecha ha de gestionar una crisis = muerte de españoles.

DANA, Incendios ETC..... yo creo que a la población española le va quedando claro por más que digan los ultramedios generalistas.
2 K 35
Milmariposas #1 Milmariposas
En un mundo inmerso en la vorágine de la inmediatez es mucho más fácil preguntar a una IA que tomarse unos pocos clicks para comprobar sin tener que mostrarse asquerosamente reactivo. :palm: Y lo peor es que la IA se equivoca demasiadas veces.
5 K 77
obmultimedia #11 obmultimedia
#1 Haciendo una simple busqueda con Google Lens, es un Festina F6833/3 que no llega a 90€  media
2 K 34
#23 EISev *
#11 lo que sí tiene pinta de genuino es el diván Eames Lounge Chair en el que posa en alguna foto. Pero eso no sé si es propio o atrezzo.

Viviendo en NY igual lo compró de segunda mano la versión producida por Herman Miller que son más baratas que las Vitra con licencia europea fabricadas en Weil am Rhein  media
1 K 21
oceanon3d #18 oceanon3d
#1 De inmediatez no; de estupidez.
1 K 10
#4 Eukherio *
El modelo de reloj de la foto, si es el del escritor, no se parece una mierda al que usó de referencia Grok cuando rectificó, ni al Rolex que sugería inicialmente. Está haciendo lo mítico de las IA: alucinando para corregir otra alucinación. Nunca tuvo ni idea de cuál podía ser el reloj ni sugirió uno que se le pareciese.
3 K 29
HeilHynkel #29 HeilHynkel
#4

Por un lado ... rolex debe ser la marca más imitada/copiada/loquieras por el resto, salvo por las buenas de verdad como Patek Philip y similares. Así que tener un reloj que se parezca a un rolex es fácil hasta sin saberlo el propietario. Y como tengas un reloj de buceo, doble de probabilidades.

Por otro lado ... ese chisme no se parece a un rolex ni de casualidad. Le falta el cíclope, las agujas son distintas y la esfera creo que Rolex no tiene ninguna parecida.
0 K 15
SeñorPresunciones #10 SeñorPresunciones
No cuesta eso pero aunque costase, ¿Qué pasa que los de izquierdas no pueden llevar pelucas caros? Tremendo nivel de retraso mental tiene el personal.
1 K 28
#14 Leon_Bocanegra
#10 deberían meterse esto en la cabeza  media
2 K 31
#19 Borgiano
#10 ¿En el mismo artículo que abogas por la escasez? No, no puedes.
2 K 29
#21 EISev
#10 se metieron mucho con el Squale de Cándido Méndez confundiéndolo con un Rolex Submariner.

Luego los que llevaban Rolex de verdad eran Juan Pablo II o Fidel Castro
0 K 11
#22 Luiskelele
#10 cuando la entrevista gira en torno a que habrá que acostumbrarse a ser pobres, queda bastante feo que lo hubiera hecho.

Y aun con todo, un tío con su patrimonio (bien merecido, supongo) suena bastante chungo que lo haga.
0 K 10
#28 Grahml
Esperemos que deshabiliten de una vez la función esa de preguntar a la estúpida IA de Musk en los mensajes.

Versiones anteriores eran más precisas, pero desde que Musk dijo que la iba a arreglar, no da una.

Seguramente la versión de pago ande igual de fallona, viendo lo mala que es la versión 3.

Recordemos que esto de las IA, tiene como objetivo la monetización, y lo primero que restringen de modo gratuito es el "deepsearch" de estas herramientas.

Posiblemente Gemini sea la más…   » ver todo el comentario
0 K 19
bronco1890 #20 bronco1890
No se le atacó tanto por el Rolex si no por romantizar la pobreza cuando el se levanta 100000 al año como director del Cervantes aparte de lo que cobre por derechos de autor.
Que serán merecidos seguramente (a mí como escritor me fascina)
0 K 12
MalvadoAspersor #7 MalvadoAspersor
Una nueva noticia de que la IA se equivoca. Novedad
0 K 8
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
A ver si se tiene que dar una vuelta por las ramblas de Barcelona :troll: :popcorn:
0 K 8
#6 Bravok1
Los usuarios son gilipollas. Conclusión final. Fin.
0 K 7
#15 villarraso1978 *
Y aunque fuera un reloj de varios miles de euros, el antiguo director del instituto Cervantes en Nueva York, y afamado escritor o al revés, debe destruir su reloj actual para comprarse uno más económico... ¡Qué manera más rara de interpretar lo que dice sobre el decrecimiento!
0 K 6

