El reloj de Antonio Muñoz Molina, Grok y los ‘haters’ de X

Una foto de Antonio Muñoz Molina, utilizada para ilustrar una entrevista publicada el 13 de agosto por los alumnos del máster de El País, se ha hecho viral en X (antes Twitter). ¿El motivo? Un usuario preguntó a Grok, la IA de Elon Musk, por la marca del reloj que lleva el escritor en la imagen. Y la inteligencia artificial afirmó que el escritor en la foto lleva un reloj de lujo.Los usuarios le llaman hipócrita por llevar un reloj “brutalmente caro”, otros le achacan ser un “farsante de izquierdas”, le llaman “sinvergüenza"