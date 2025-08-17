El reloj de Antonio Muñoz Molina, Grok y los ‘haters’ de X

Una foto de Antonio Muñoz Molina, utilizada para ilustrar una entrevista publicada el 13 de agosto por los alumnos del máster de El País, se ha hecho viral en X (antes Twitter). ¿El motivo? Un usuario preguntó a Grok, la IA de Elon Musk, por la marca del reloj que lleva el escritor en la imagen. Y la inteligencia artificial afirmó que el escritor en la foto lleva un reloj de lujo.Los usuarios le llaman hipócrita por llevar un reloj “brutalmente caro”, otros le achacan ser un “farsante de izquierdas”, le llaman “sinvergüenza"
Ay la ostia. Pero que tiene la puta derechusma en la cabeza?
Si los ciudadanos quieren suicidarse y dejar a sus familias desprotegidas en manos de esta panda de analfabetos psicopatas....ellos sabrán pero yo confío en la ciudadanía y en que entienden que pasa en Españá cuando la derecha ha de gestionar una crisis = muerte de españoles.
DANA, Incendios ETC..... yo creo que a la población española le va quedando claro por más que digan los ultramedios generalistas.
Viviendo en NY igual lo compró de segunda mano la versión producida por Herman Miller que son más baratas que las Vitra con licencia europea fabricadas en Weil am Rhein
Por un lado ... rolex debe ser la marca más imitada/copiada/loquieras por el resto, salvo por las buenas de verdad como Patek Philip y similares. Así que tener un reloj que se parezca a un rolex es fácil hasta sin saberlo el propietario. Y como tengas un reloj de buceo, doble de probabilidades.
Por otro lado ... ese chisme no se parece a un rolex ni de casualidad. Le falta el cíclope, las agujas son distintas y la esfera creo que Rolex no tiene ninguna parecida.
Luego los que llevaban Rolex de verdad eran Juan Pablo II o Fidel Castro
Y aun con todo, un tío con su patrimonio (bien merecido, supongo) suena bastante chungo que lo haga.
Versiones anteriores eran más precisas, pero desde que Musk dijo que la iba a arreglar, no da una.
Seguramente la versión de pago ande igual de fallona, viendo lo mala que es la versión 3.
Recordemos que esto de las IA, tiene como objetivo la monetización, y lo primero que restringen de modo gratuito es el "deepsearch" de estas herramientas.
Que serán merecidos seguramente (a mí como escritor me fascina)