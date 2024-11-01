¿IA o realidad? Conferencia de Benjamin Netanyahu generó polémica en redes sociales

El primer ministro de Israel publicó un video en redes sociales que causó miles de comentarios sobre si fue generado artificialmente. Algunas capturas de pantalla muestran la mano del jerarca con seis dedos. Otro de los cuestionamientos es que Netanyahu tiene “todos los dedos iguales”.
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No he visto nada raro, y he visto suficientes videos de IA como para haber notado algo.
El video es auténtico, falsa polémica.
A veces a gente ve lo que quiere ver.
www.dailysabah.com/world/mid-east/lapid-concedes-defeat-netanyahu-and-