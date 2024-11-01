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¿IA o realidad? Conferencia de Benjamin Netanyahu generó polémica en redes sociales

¿IA o realidad? Conferencia de Benjamin Netanyahu generó polémica en redes sociales

El primer ministro de Israel publicó un video en redes sociales que causó miles de comentarios sobre si fue generado artificialmente. Algunas capturas de pantalla muestran la mano del jerarca con seis dedos. Otro de los cuestionamientos es que Netanyahu tiene “todos los dedos iguales”.

| etiquetas: ia , netanyahu , vídeo , dedos
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17 comentarios
6 2 0 K 83 actualidad
#2 Suleiman
Para hacer desaparecer el bulo(o no), debería salir como el hijo de jamenei y dar la cara.
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#3 Mutiko30
#2 el hijo de jamei a salido? Me suena que a salido el primer ministro o presidente, pero no el.
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kinz000 #4 kinz000
#3 Si así es.
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#7 Suleiman *
#3 Tienes razón, pensaba que era jomeini, pero es el segundo de a bordo. Igualmente se han de tener un cojones como un camión para salir a la calle sabiendo que están deseando matarte.
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#12 Mutiko30
#7 si si, lo decía por el tema ese que comentan de la desfiguracion.
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DocendoDiscimus #11 DocendoDiscimus
#3 Si ha salido o no, no lo sé, pero como mínimo los iraníes reconocen que está herido.
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kinz000 #5 kinz000
#2 Me resulta curioso que digan que hay 10 millones de recompensa por este hombre y nunca nos diga la tele que recompensa hay por Trump o Netanyahu,que supongo que también la habrá.
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jm22381 #13 jm22381
Yo sólo le veo 5 dedos.
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pitercio #10 pitercio
Verás, al final el que va a morir es el informático.
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ombresaco #1 ombresaco
En 15 segundos ya se ve que es sintetico. No sé cómo la supuesta elte tecnológica have estas cosas
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#6 Alcalino
he visto el video.

No he visto nada raro, y he visto suficientes videos de IA como para haber notado algo.

El video es auténtico, falsa polémica.
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#8 LaMinaEnMiPuerta
#6 Buen criterio ese.
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Eibi6 #9 Eibi6
#6 si solo miras a su cara tienes razón, si miras las manos ya tal{shit} :shit: :shit:
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#15 Alcalino
#9 pues no, las manos es lo único que he mirado, y en ningún momento tiene 6 dedos ni nada raro.

A veces a gente ve lo que quiere ver.
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Malinke #16 Malinke
#15 no sé lo qué es, ni lo que ahí hay, pero las manos no son estas.

www.dailysabah.com/world/mid-east/lapid-concedes-defeat-netanyahu-and-
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#14 guuilesmiz
#6 jajajajajaja
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Rixx #17 Rixx
O está malherido o directamente lo han liquidado :-O
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menéame