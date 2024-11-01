edición general
Los hutíes amenazan con atacar Somalilandia

Los rebeldes de Yemen afirman que no permitirán "cualquier presencia israelí" en la región separatista de Somalia, cuyo reconocimiento por parte de Israel consideran una "agresión".

