Huawei va a volver. Y no todo el mundo está preparado para lo que viene

En China ya ha ocurrido. Huawei ha pasado de estar prácticamente muerta tras las sanciones estadounidenses de 2019 a liderar de nuevo su mercado doméstico en 2025 con un 18,1% de cuota. Este resurgir nacional no ha sido un golpe de suerte ni fruto del nacionalismo ciego (aunque su resurgir posterior ayudó), más bien ha sido cosa de ingeniería y estrategia.