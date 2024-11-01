Huawei va a volver. Y no todo el mundo está preparado para lo que viene

En China ya ha ocurrido. Huawei ha pasado de estar prácticamente muerta tras las sanciones estadounidenses de 2019 a liderar de nuevo su mercado doméstico en 2025 con un 18,1% de cuota. Este resurgir nacional no ha sido un golpe de suerte ni fruto del nacionalismo ciego (aunque su resurgir posterior ayudó), más bien ha sido cosa de ingeniería y estrategia.
| etiquetas: huawei , china , sanciones , ee.uu. , líderes
(.... Señor, llévame pronto)
Hablo del p60 y del aifon 14 por qué son los que conocí a fondo en su época.
Y en cuanto a las app, puedes instalar las que quieras de Google, que no te engañen. Lo que no hacen es venirte de fábrica, pero podías tener la que quisieras, Gmail, GMaps, cualquiera....
Y el precio, el aifon 14 era de 1200, 300 euros menos que el huawei p60 pro, si lo que te vale es el precio.
Pero ya el p60 pro hacia caquita y pis sobre el aifon.
Ok. Ok.
Si lo tengo que explicar... venga va; EEuropa.