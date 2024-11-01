edición general
Huawei va a volver. Y no todo el mundo está preparado para lo que viene

En China ya ha ocurrido. Huawei ha pasado de estar prácticamente muerta tras las sanciones estadounidenses de 2019 a liderar de nuevo su mercado doméstico en 2025 con un 18,1% de cuota. Este resurgir nacional no ha sido un golpe de suerte ni fruto del nacionalismo ciego (aunque su resurgir posterior ayudó), más bien ha sido cosa de ingeniería y estrategia.

7 comentarios
#5 Feliberto
#4 Y sus telefonos de 1200€ se cagan, mean y vomitan en los de 1700€ de Apple xD
Estoeslaostia #6 Estoeslaostia
#5 ok.ok.
(.... Señor, llévame pronto)
#7 Toponotomalasuerte
#4 #5 el precio de lanzamiento del p60 era de 1500 € con 12 de ram y 512gb en su día. Bastantes mejores prestaciones que el aifon 14 de la misma época, la presentación en blanco nacar tenía un aspecto mucho más elegante y fino que el aifon y las características las puedes mirar... Cagaba en todo.
Hablo del p60 y del aifon 14 por qué son los que conocí a fondo en su época.
Y en cuanto a las app, puedes instalar las que quieras de Google, que no te engañen. Lo que no hacen es venirte de fábrica, pero podías tener la que quisieras, Gmail, GMaps, cualquiera....
Y el precio, el aifon 14 era de 1200, 300 euros menos que el huawei p60 pro, si lo que te vale es el precio.
#1 Toponotomalasuerte
Huawei, con sanciones y todo ha venido teniendo un producto muy premium, lo que falla es su precio.
Pero ya el p60 pro hacia caquita y pis sobre el aifon.
Estoeslaostia #4 Estoeslaostia
#1 1200 euros para hablar por teléfono.
Ok. Ok.
johel #3 johel
"Europa, donde Huawei llegó a ser líder de ventas y donde construyó prestigio con su apuesta por Leica, donde hay cierta nostalgia de marca y sobre todo donde no hay un veto formal a sus productos."
Si lo tengo que explicar... venga va; EEuropa.
enochmm #2 enochmm
Ya era hora, que la batería de mi Huawei P30 lite, de 5 años, está empezando a dar muestras de desgaste.
