16
meneos
27
clics
El horror de la represión en Irán: “Cortan la luz, matan a la gente con ametralladoras y se llevan los cuerpos”
Varios testigos contactados por el exilio iraní denuncian el uso de armas de guerra por parte del régimen y aseguran que las familias de los muertos tienen que pagar para recuperar sus cadáveres
|
etiquetas:
:
irán
,
represión
,
ayatolas
14
2
0
208
actualidad
14 comentarios
14
2
0
208
actualidad
#1
guillersk
Pero pero Julio iglesias!!!
6
66
#4
ur_quan_master
#1
pero Palestina?
1
28
#6
mente_en_desarrollo
#1
A Julio no le van a bombardear (al menos, no literalmente), no te preocupes.
1
22
#7
ombresaco
#1
por qué hay que elegir?
0
10
#10
lameth
#1
Si hubieses dicho: "pero, pero pero Trump..." podría haber colado.
Por lo que parece, o te gusta blanquear a un violador, o no te llega para más de una cosa, y crees que los demás no podemos hacer varias cosas a la vez.
1
27
#9
eipoc
En el país se indignan con inventos que suceden en Irán pero, por lo que sea, el genocidio de Palestinos por parte de Israel no les ha importado una mierda.
3
47
#2
Destrozo
Represión de la mala!
Están pidiendo genocidio.
3
45
#8
NoMeVeas
Iran es la grab asignatura pendiente de nuestras élites pedofilas, se viene la guerra y están agitando el avispero todo lo que pueden.
Hay que recordar que este régimen es el resultado del mismo modus operando realizado contra Iran en 1950 cuando SI ERAN UNA DEMOCRACIA.
NO quiero un Al Julani gobernando Iran, porque la alternativa no es más democracia, es un títere rebanacuellos que va a hacer bueno a todos los anteriores.
Además, que coño, el genocidio es ya aceptado, me podéis comer toda la polla los propagandistas. Yo todavía quiero ver fotos de esa matanza y el historial de cada uno, porque si son nazis o salafistas , por ej, bien muertos estan.
3
37
#12
Cincocuatrotres
En Kuwait echaban a los bebés por la ventana para llevarse las incubadoras, los americanos son muy buenos haciendo peliculas
1
14
#13
Abril_2025
Y pensábamos que la crisis del COVID era de lo peor que le podía pasar a la humanidad.
0
11
#3
To_lo_loco
Desconozco la verdad. Desconozco si lo que me cuentan es cierto o no.
Creo en las historias individuales pero no sé si existen las revoluciones que cambian el poder.
Sé que en esta época los bolcheviques no habrían tenido ninguna posibilidad de insertar balas ni joyas a las familia del Zar.
0
6
#11
eipoc
#3
es tan sencillo como posicionarte en el lado contrario de los medios de comunicación. Si inciden mucho en algo que sucede es que es mentira o es lo contrario.
1
16
#14
To_lo_loco
#11
A mi me parece complejo.
El espectro de medios es amplio, sus intereses diversos, y su público objetivo si es más concreto.
Lo objetivo es un ideal que está bañado por lo subjetivo siempre.
0
6
#5
Chepacoleta
Esperando al Chepas a que se pronuncie al respecto
3
-8
