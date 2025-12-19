Hombre que vociferaba insultos racistas amenazando con quemar la casa de una mujer se prende fuego accidentalmente [EN]

La policía recibió una llamada de emergencia sobre un hombre que estaba en llamas en medio de la intersección. Tres mujeres declararon que McDaniel les había estado gritando insultos racistas, amenazando con incendiar la casa. Una de ellas indicó a la policía que el hombre desapareció, volviendo más tarde con un bidón de gasolina. Entonces empezó a verter la gasolina sobre el lateral de la casa y por la calle sacando un encendedor para encenderla. Fue entonces cuando el hombre se prendió accidentalmente fuego a si mismo y empezó a arder.