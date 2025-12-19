edición general
Hombre que vociferaba insultos racistas amenazando con quemar la casa de una mujer se prende fuego accidentalmente [EN]

Hombre que vociferaba insultos racistas amenazando con quemar la casa de una mujer se prende fuego accidentalmente [EN]

La policía recibió una llamada de emergencia sobre un hombre que estaba en llamas en medio de la intersección. Tres mujeres declararon que McDaniel les había estado gritando insultos racistas, amenazando con incendiar la casa. Una de ellas indicó a la policía que el hombre desapareció, volviendo más tarde con un bidón de gasolina. Entonces empezó a verter la gasolina sobre el lateral de la casa y por la calle sacando un encendedor para encenderla. Fue entonces cuando el hombre se prendió accidentalmente fuego a si mismo y empezó a arder.

Comentarios destacados:    
Supercinexin #5 Supercinexin
Que se joda.
8 K 111
p3riko #1 p3riko
bien. me parece perfecto el giro de los acontecimientos.
4 K 55
#2 cocococo
Karma instantáneo.
3 K 44
Mltfrtk #8 Mltfrtk
Me parece bien {0x1f525} {0x1f525} {0x1f525}
1 K 33
azathothruna #4 azathothruna
El fuego purifica :troll: :troll: :troll: :troll:
1 K 27
#10 Pixmac
Es lo normal en personas así. No piensan y parece que tampoco saben que al echar combustible se forma una nube de gases alrededor y cualquier chispa provocará una deflagración que le alcanzará. Y ya sin contar que si echan mal el combustible es muy fácil que caigan gotas sobre la ropa, lo que ayudará a que la deflagración cause llamas en la ropa o allí donde hayan caído las gotas.
0 K 20
SeñorPresunciones #7 SeñorPresunciones
Menudo atontado, buena representación delo que es toda esa puta escoria analfabeta y ultraderechista. Lo bueno del asunto es que esto lleva a pensar que tal vez sean tan idiotas que se acaben eliminando entre ellos.
1 K 15
#9 Albarkas
Ya dicen que no hay tonto bueno, en éste caso está "al punto".
Espero que tarde mucho en recuperarse.
0 K 14
elsnons #3 elsnons
El hombre antorcha por gentileza de Marvel desde Texas pasando por Alcantarilla (Murcia) para todo menéame .
0 K 11
Spirito #6 Spirito
Estaba quemao.
0 K 9
#12 Tiranoc
Lo hizo para que vieran que sus amenazas iban en serio :troll:
0 K 7
Thalin #11 Thalin *
Por suerte o por desgracia, conozco un caso similar que paso en mi pueblo.
0 K 6

