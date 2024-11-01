El hombre con rayos X en los ojos (Corman, 1963)

Roger Corman trabajaba fuera del sistema de los grandes estudios y, paradójicamente, los menores presupuestos que manejaba le otorgaban mayor libertad temática y de enfoque. Podríamos decir que operaba en un ecosistema de guerrilla cultural (...) presentó en “El Hombre con Rayos X en los Ojos”, considerada una de sus mejores películas, un elemento de nihilismo y ambigüedad impensable en el cine comercial contemporáneo.