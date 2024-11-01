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El hombre con rayos X en los ojos (Corman, 1963)

El hombre con rayos X en los ojos (Corman, 1963)

Roger Corman trabajaba fuera del sistema de los grandes estudios y, paradójicamente, los menores presupuestos que manejaba le otorgaban mayor libertad temática y de enfoque. Podríamos decir que operaba en un ecosistema de guerrilla cultural (...) presentó en “El Hombre con Rayos X en los Ojos”, considerada una de sus mejores películas, un elemento de nihilismo y ambigüedad impensable en el cine comercial contemporáneo.

| etiquetas: corman , rayos x , ciencia ficción , terror
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6 comentarios
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Deckardio #1 Deckardio
Aún recuerdo lo que me impactó de chaval. Programaban obras gloriosas en horario infantil, pero quizá no lo más recomendable para niños xD
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#3 javi618
#1 Me suena que la vi un sábado por la mañana, no recuerdo si antes o después de la Bola de Cristal. La escena final se me quedó grabada en la retina, impresionante.

De aquellas sesiones matutinas recuerdo haber visto también El increíble hombre menguante, o el Fahrenheit 451 de Truffaut. Canela en rama.
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Pacman #4 Pacman
#1 iba a decir que veiamos los mismos programas, pero he recordado que no había otra cosa xD
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tommyx #5 tommyx
#4 cierto xD
Bueno, por eso tenemos la misma cultura pop.
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tommyx #6 tommyx
"si tus ojos te escandalizan..."
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#2 lodudo
Venía a decir exactamente lo mismo :-D .
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menéame