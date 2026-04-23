El hombre más rico de Rusia, Alexéi Mordáshov, sigue aumentando su fortuna: supera por primera vez los 30.000 millones de dólares

Mordáshov, mayor accionista del Severstal, la principal empresa minera y suderúrgica de este país, acumula unos 37.000 millones de dólares, señala la revista que publica anualmente la lista de millonarios de este país. El segundo lugar lo ocupa Vladímir Potanin, presidente del consorcio Norilsk Nikel y de la eléctrica Interros, con 29.700 millones de dólares.