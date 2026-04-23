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El hombre más rico de Rusia, Alexéi Mordáshov, sigue aumentando su fortuna: supera por primera vez los 30.000 millones de dólares

El hombre más rico de Rusia, Alexéi Mordáshov, sigue aumentando su fortuna: supera por primera vez los 30.000 millones de dólares

Mordáshov, mayor accionista del Severstal, la principal empresa minera y suderúrgica de este país, acumula unos 37.000 millones de dólares, señala la revista que publica anualmente la lista de millonarios de este país. El segundo lugar lo ocupa Vladímir Potanin, presidente del consorcio Norilsk Nikel y de la eléctrica Interros, con 29.700 millones de dólares.

| etiquetas: rusia , alexéi mordáshov , severstal , vladímir potanin
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10 comentarios
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Comentarios destacados:    
Io76 #2 Io76
Los 20 paquetes de sanciones contra la Federación de Rusia están funcionando, que se lo digan a los alemanes...
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Spirito #4 Spirito
#2 xD Seguro que ha hecho fortuna vendiendo chips de lavadoras. :troll:
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devilinside #5 devilinside
#4 Coño es que la tecnología de doble uso hay que pagarla
1 K 20
Io76 #7 Io76
#4 Ya es raro hacer fortuna en una economía que los otanazis y rusófobos equiparan con la de Burundi. :-D
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javibaz #10 javibaz
#2 las herramientas diamantadas van a subir al doble de precio en pocas semanas, gracias a esas sanciones.
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#1 El_dinero_no_es_de_nadie
Con el permiso de Vladímir P. :troll:
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Spirito #3 Spirito
#1 Vaya, eso en EEUU no pasa ¿Verdad?

Bueno, no te distraigo, que luego tu sargenta Elenita te echa la bulla por baja productividad yanquineja. :troll:
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#8 rogerillu
#3 donde no pasaba esto era en la URSS. Pero imagino que es mejor que el dinero lo tenga todo un señor millonario.
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shinjikari #9 shinjikari
Estos multimillonarios son de los buenos porque:

a) Demuestran que la economía de Rusia es la leche
b) Sanciones
c) EEUU
d)Todas son correctas

Elige tu propio pseudoargumento.
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oLiMoN63 #6 oLiMoN63
Guau!
Vaya acumulación de capital...!
Típica de un régimen corrupto...
Un momento! Espera!
Que en mi ciudad hay un señor que quintuplica ese capital... Y en términos relativos al PIB español concentra mucho más capital que ese ruso...
Pista: Soy coruñés. :roll:
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menéame