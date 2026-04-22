El líder de los comunistas rusos advierte al parlamento del riesgo de revolución debido a la vacilación económica (eng)

El veterano líder del Partido Comunista de Rusia advirtió al parlamento que la vacilante economía del país corre el riesgo de avivar una revolución al estilo de 1917 y que el gobierno necesita tomar medidas urgentes para corregir su curso. Gennady Zyuganov, emitió su advertencia en una sesión plenaria de la Duma Estatal, la cámara baja del parlamento, antes de las elecciones parlamentarias previstas para septiembre. "Estamos haciendo todo lo posible para apoyar a Putin y su estrategia y políticas, pero ustedes no nos están escuchando"