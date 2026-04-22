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El líder de los comunistas rusos advierte al parlamento del riesgo de revolución debido a la vacilación económica (eng)

El veterano líder del Partido Comunista de Rusia advirtió al parlamento que la vacilante economía del país corre el riesgo de avivar una revolución al estilo de 1917 y que el gobierno necesita tomar medidas urgentes para corregir su curso. Gennady Zyuganov, emitió su advertencia en una sesión plenaria de la Duma Estatal, la cámara baja del parlamento, antes de las elecciones parlamentarias previstas para septiembre. "Estamos haciendo todo lo posible para apoyar a Putin y su estrategia y políticas, pero ustedes no nos están escuchando"

| etiquetas: rusia , economía , partido comunista , duma
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7 comentarios
2 0 0 K 24 actualidad
#2 Assoka
Hosti, en Rusia hay un partido opositor y encima es comunista. Ahora es cuando viene Polonia y exige que lo prohíban.
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#3 DotorMaster
#2 Son comunistasputinistas. Están más cerca del ejército blanco que del rojo.
1 K 21
#4 Assoka
#3 Putin tenía carnet del PCUS, aunque eso en Rusia no es algo muy relevante, porque todo funcionario que pretendiera ascender tenía que ser afiliado.

Aún así, choca bastante que en Rusia haya una oposición comunista legalizada, mientras en Ucrania, Italia o Polonia se les persigue. Cosas de la democracia pluripartidista supongo.
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#5 DotorMaster
#4 Putin es tan pragmático que lo único que es de forma sincera es nacionalista. Hubiese tenido cualquier otro carnet si las circunstancias lo hubiesen exigido. En cuanto al partido comunista, comunismo descafeinado subsidiario de Putin.
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#7 Murciegalo
Que no flipe. Están (casi) todos encantados con Putin, añoran los tiempos en que el resto del mundo les tenía miedo.
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DocendoDiscimus #6 DocendoDiscimus
Muy comunista no será cuando intenta evitar la revolución. Sería mágico que volviera la URSS.
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#1 DotorMaster
No, no va a ocurrir.
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