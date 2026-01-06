·
El hombre más rico de Asia desafía a Coca-Cola y Pepsi
El hombre más rico de la India ha intensificado su batalla contra Coca-Cola y Pepsi por el mercado de refrescos del país con una marca de 50 años de antigüedad que dominó el mercado
campa cola
ambani
india
#4
elgranpilaf
Mejor que el dinero vaya a los indios que a los cuatreros
3
K
55
#1
Suleiman
Con agua vitaminada del Ganges
2
K
40
#9
Yuiop
Ringa, linga, Ringa, Ringa, Ringa linga tuuuuuu Oh Ringa linga Ringa ...
2
K
40
#2
Connect
No bebo algo que viene de la India ni loco...
2
K
31
#8
Gry
*
#2
Pueden venderla como "hecha a mano" o "de forma artesanal" eso tiene mucho éxito últimamente.
youtube.com/shorts/QcKOUh1HoxA
0
K
16
#5
MoñecoTeDrapo
Campa a sus anchas.
1
K
26
#7
emmett_brown
Zumo de cangrejo o de montaña?
1
K
19
#11
pitercio
*
Aquí sus
humildes comienzos
en el mundo del refresco.
0
K
14
#6
chocoleches
Publicitar un refresco como "el gran sabor indio" es antimarketing, a menos que sea para combatir el estreñimiento.
0
K
12
#12
capitan__nemo
Desafiandose por envenenar a la gente con azucar, edulcorantes y otras sustancias.
0
K
11
#3
CharlesBrowson
como laxante no tendra parangón
0
K
7
#10
Sammy_Jankis
Con electrolitos!
0
K
7
Ver toda la conversación (
12
comentarios)
youtube.com/shorts/QcKOUh1HoxA