edición general
8 meneos
115 clics
El hombre más rico de Asia desafía a Coca-Cola y Pepsi

El hombre más rico de Asia desafía a Coca-Cola y Pepsi

El hombre más rico de la India ha intensificado su batalla contra Coca-Cola y Pepsi por el mercado de refrescos del país con una marca de 50 años de antigüedad que dominó el mercado

| etiquetas: campa cola , ambani , india
6 2 0 K 81 actualidad
12 comentarios
6 2 0 K 81 actualidad
elgranpilaf #4 elgranpilaf
Mejor que el dinero vaya a los indios que a los cuatreros
3 K 55
#1 Suleiman
Con agua vitaminada del Ganges :-D
2 K 40
Yuiop #9 Yuiop
Ringa, linga, Ringa, Ringa, Ringa linga tuuuuuu Oh Ringa linga Ringa ...
2 K 40
Connect #2 Connect
No bebo algo que viene de la India ni loco... :shit:
2 K 31
Gry #8 Gry *
#2 Pueden venderla como "hecha a mano" o "de forma artesanal" eso tiene mucho éxito últimamente.

youtube.com/shorts/QcKOUh1HoxA
0 K 16
MoñecoTeDrapo #5 MoñecoTeDrapo
Campa a sus anchas.
1 K 26
emmett_brown #7 emmett_brown
Zumo de cangrejo o de montaña?
1 K 19
pitercio #11 pitercio *
Aquí sus humildes comienzos en el mundo del refresco.
0 K 14
#6 chocoleches
Publicitar un refresco como "el gran sabor indio" es antimarketing, a menos que sea para combatir el estreñimiento.
0 K 12
capitan__nemo #12 capitan__nemo
Desafiandose por envenenar a la gente con azucar, edulcorantes y otras sustancias.
0 K 11
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
como laxante no tendra parangón
0 K 7
#10 Sammy_Jankis
Con electrolitos!
0 K 7

menéame