¿Qué es una hipoteca a 50 años? Trump en el punto de mira por su última idea para abordar los costes de la vivienda.(Eng)

La representante estadounidense Marjorie Taylor Greene (republicana por Georgia), una firme partidaria de Trump que recientemente se ha vuelto crítica con el Partido Republicano, rechazó la propuesta de una hipoteca a 50 años en una publicación en X. «No me gustan las hipotecas a 50 años como solución a la crisis de la vivienda asequible. Al final, beneficiarán a los bancos, a los prestamistas hipotecarios y a los constructores de viviendas, mientras que la gente pagará mucho más en intereses a lo largo del tiempo y morirá antes de terminar”
#4 En esas condiciones te alquilo yo mi vivienda cuando quieras. Tu te ocupas de absolutamente todo y yo me limito a poner el cazo, si me sale un moroso le pido al banco central que me imprima un poco de humo dinero y le endiño la deuda a otro.