¿Qué es una hipoteca a 50 años? Trump en el punto de mira por su última idea para abordar los costes de la vivienda.(Eng)

La representante estadounidense Marjorie Taylor Greene (republicana por Georgia), una firme partidaria de Trump que recientemente se ha vuelto crítica con el Partido Republicano, rechazó la propuesta de una hipoteca a 50 años en una publicación en X. «No me gustan las hipotecas a 50 años como solución a la crisis de la vivienda asequible. Al final, beneficiarán a los bancos, a los prestamistas hipotecarios y a los constructores de viviendas, mientras que la gente pagará mucho más en intereses a lo largo del tiempo y morirá antes de terminar”

etiquetas: marjorie taylor greene , trump , hipoteca , vivienda , eeuu , crítica
10 comentarios
frg #1 frg
¡Deuda infinita! Tus herederos heredarán la deuda.
2
obmultimedia #2 obmultimedia
#1 Nunca sera tu vivienda, el negocio perfecto.
1
Feindesland #3 Feindesland
#1 ¡Y la inflación! ¿Te imaginas lo que sería ahora pagar una cuota hipotecaria de 1975?

xD xD xD

#2
0
Aokromes #6 Aokromes
#1 en japon ya se hace hace mucho.
0
El_Tio_Istvan #5 El_Tio_Istvan
MTG Podemita!!! :ffu: :ffu: :ffu: :ffu:
0
Urasandi #7 Urasandi
Y una casa de contrachapado de 50 años es una ruina.
0
ChatGPT #4 ChatGPT
Una hipoteca a 50 años es prácticamente un alquiler xD
0
pitercio #8 pitercio
#4 renting es la palabra molona que se usa hace tiempo.
0
johel #9 johel
Alquiler sin obligaciones para el alquilador, no cancelable, irrevocable en caso de catastrofe y heredable por obligacion contractual. Chollazo.

#4 En esas condiciones te alquilo yo mi vivienda cuando quieras. Tu te ocupas de absolutamente todo y yo me limito a poner el cazo, si me sale un moroso le pido al banco central que me imprima un poco de humo dinero y le endiño la deuda a otro.
0
Trevago #10 Trevago
La esperanza de vida son 78 en USA... Tus hijos heredarán la deuda, que por supuesto, a más años, más interés total pagado, beneficio para el banco.
0

