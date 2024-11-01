Un hijo de Sarkozy propone en su campaña a las municipales francesas suprimir totalmente los semáforos

Uno de los hijos de Nicolas Sarkozy, que se presenta a las elecciones municipales francesas lleva en su campaña la supresión absoluta de los semáforos, argumentando que la responsabilidad de la seguridad vial debe reposar exclusivamente sobre el conductor
| etiquetas: louis sarkozy , municipales francesas , supresión semáforos
Y prácticamente, sin salir de tu calle.
P.S. Deduzco que trabajas en algo relacionado con la automoción y sus reparaciones ¿no?
No te manchas la manos, pero algo de relación tiene. Aunque si quitan los semáforos no sé si la gente va a poder pagar las primas al nivel que se pondrán.
“Cuando no hay acera, ni semáforo en rojo, ni línea blanca, todo el mundo presta más atención”, afirma Louis Sarkozy, que cita el ejemplo de la ciudad de Drachten, en Países Bajos, donde se han abolido las señales de tráfico. “Hemos visto una reducción del 40% en los accidentes de tránsito. El cruce principal pasó de ocho accidentes graves al año a sólo uno”, constata el hijo del ex Presidente de la República.
Pruebalo en la Villa de Madrid y luego me cuentas.
Habrá zonas en las que el semáforo sea muy útil pero se abusa mucho de ellos, hay muchos sitios que lo único que hacen es entorpecer el tráfico de vehículos y de peatones.
Por la madrugada básicamente todos los semáforos deberían estar parados, son absurdos.
Devolvamos al ciudadano también la plena responsabilidad de su salud, o de su seguridad, no te jode... Y habrá ido a los mejores colegios del país y todo...