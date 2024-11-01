edición general
Un hijo de Sarkozy propone en su campaña a las municipales francesas suprimir totalmente los semáforos

Uno de los hijos de Nicolas Sarkozy, que se presenta a las elecciones municipales francesas lleva en su campaña la supresión absoluta de los semáforos, argumentando que la responsabilidad de la seguridad vial debe reposar exclusivamente sobre el conductor

rojo_separatista #1 rojo_separatista
Biba la livertaz karajo!!!!
4
devilinside #2 devilinside
Oh, si por favor. Y que también se implante en España, yo no pararía de currar
1
HeilHynkel #9 HeilHynkel
#2

Y prácticamente, sin salir de tu calle. xD

P.S. Deduzco que trabajas en algo relacionado con la automoción y sus reparaciones ¿no? :roll:
1
devilinside #10 devilinside
#9 No, abogado de seguros
0
HeilHynkel #12 HeilHynkel
#10

No te manchas la manos, pero algo de relación tiene. Aunque si quitan los semáforos no sé si la gente va a poder pagar las primas al nivel que se pondrán.
0
cocolisto #7 cocolisto
A lo mejor no es tanta locura.Creo que al menos merece cierta lectura antes de condenar totalmente esa opción.
“Cuando no hay acera, ni semáforo en rojo, ni línea blanca, todo el mundo presta más atención”, afirma Louis Sarkozy, que cita el ejemplo de la ciudad de Drachten, en Países Bajos, donde se han abolido las señales de tráfico. “Hemos visto una reducción del 40% en los accidentes de tránsito. El cruce principal pasó de ocho accidentes graves al año a sólo uno”, constata el hijo del ex Presidente de la República.
0
HeilHynkel #11 HeilHynkel
#7

Pruebalo en la Villa de Madrid y luego me cuentas.
0
Mltfrtk #3 Mltfrtk
Este es el hijo listo xD xD xD
0
Milmariposas #6 Milmariposas
#3 En su cabeza suena es-pec-ta-cu-lar xD
1
#4 ombresaco
Se me hace poca libertad, yo eliminaria los pasos de peatones, y pondría libertad de circulación en todas las calles (el sentido unico es una intromisión del ayuntamiento) y poder circular en direccion contraria en las auropista, que el estado no debe decirme por donde debo circular
0
sorrillo #5 sorrillo
Durante unos meses estuvieron haciendo obras en una zona de polígonos industriales y los semáforos estuvieron parados todo ese tiempo, fue la mejor época a nivel de tráfico y los peatones podían cruzar cuando les iba bien sin tener que esperar tampoco al semáforo, los vehículos se detenían como correspondía y respetaban las prioridades sin tener que estar parados en semáforos en los que no pasaba casi nadie.

Habrá zonas en las que el semáforo sea muy útil pero se abusa mucho de ellos, hay muchos sitios que lo único que hacen es entorpecer el tráfico de vehículos y de peatones.

Por la madrugada básicamente todos los semáforos deberían estar parados, son absurdos.
0
Alegremensajero #8 Alegremensajero
"“Lo que mata a los automovilistas es la asistencia”, afirma, proponiendo “devolver al ciudadano la plena responsabilidad de su conducción, en lugar de delegarla enteramente en el Código de Circulación”."

Devolvamos al ciudadano también la plena responsabilidad de su salud, o de su seguridad, no te jode... Y habrá ido a los mejores colegios del país y todo...
0

