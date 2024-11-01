Hemos instalado tantos paneles solares que la red no sabe qué hacer con ellos. Y los inversores acaban de darse cuenta

Con el 83% de los nudos de distribución saturados sobre el papel, gigantes como Iberdrola ya venden sus parques renovables para poder invertir en el verdadero cuello de botella: la infraestructura
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Y esto es lo bueno de todo.
Sólo hay que conseguir un equilibrio que beneficie a todos por igual, sin abusos.
Conozco una empresa que se montó su propia nave industrial en un polígono, y no tenía electricidad para poder funcionar. Tuvo que currarse su propia línea de media tensión para poder trabajar.