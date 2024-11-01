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Hemos instalado tantos paneles solares que la red no sabe qué hacer con ellos. Y los inversores acaban de darse cuenta

Con el 83% de los nudos de distribución saturados sobre el papel, gigantes como Iberdrola ya venden sus parques renovables para poder invertir en el verdadero cuello de botella: la infraestructura

| etiquetas: españa , renovable , infraestructura , fotovoltaica
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5 comentarios
5 2 1 K 60 actualidad
#1 Grahml *
"en poco más de tres meses de este 2026, España acumula casi la mitad de horas a precios cero que en todo 2025 (un año que ya de por sí registró 797 horas con precios nulos o negativos)."


Y esto es lo bueno de todo.

Sólo hay que conseguir un equilibrio que beneficie a todos por igual, sin abusos.
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#3 kreator
Mi inversor ya se ha dado cuenta hace dos meses. Vertido cero para que no me cobren y 16kWh más de baterías
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ipanies #4 ipanies
Efectos mas que previsibles gracias a la chapuza de transicion energetica que estamos sufriendo gracias a los politicos en las electricas o las electricas en la politica. Veremos cosas que ni imaginamos... Bueno, algo ya vimos el año pasado ¬¬
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Trigonometrico #2 Trigonometrico
Cuando llenaron Galicia de molinos eólicos no encontraron tantos peros.
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Trigonometrico #5 Trigonometrico
El problema no son los paneles.

Conozco una empresa que se montó su propia nave industrial en un polígono, y no tenía electricidad para poder funcionar. Tuvo que currarse su propia línea de media tensión para poder trabajar.
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