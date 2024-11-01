"Hemos encontrado documentos interesantes" : Trump anuncia la publicación de los archivos sobre ovnis (ENG)

Donald Trump insinúa la publicación de archivos secretos sobre ovnis, revelando "documentos muy interesantes" de una revisión del Pentágono sobre fenómenos aéreos no identificados (FANI). Con el secretario de Defensa, Pete Hegseth, al frente de la desclasificación, se espera que el primer lote de registros sobre ovnis se publique "muy pronto", lo que ha despertado la curiosidad mundial. Nota: He puesto que es inglés, pero esta doblado con IA.
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Si no, pasando, es otra maniobra de distracción para bobos
Fuente: newsnationnow.com
Solo pido a la gente que haga un esfuerzo de tratar de entender que nos hemos tragado tantas películas de hollywood con lo de los marcianos, que nos cuesta muchísimo poner de nuevo los pies en tierra.
Y desde luego, lo que no va a pasar es que anuncien que nos han contactado los marcianos, y si lo dicen, están mintiendo.
Ahora tiene un problemón con la guerra y elecciones en noviembre, y necesita cualquier chorrada para intentar distraer otra vez.
Y eso sin entrar en el puto desastre que es su administración después del fiasco de los aranceles, la inflación, los camisas pardas campando por el país torturando y asesinando gente, etc.
Habrá que ver si el votante ya ha tenido suficiente dosis de leopardos comecaras. En noviembre saldremos de dudas.
Sonrojante es poco, y aún le funcionará con parte del electorado que le quede.
Carlos Jesús tenía más gracia que tú, Zanahorio.