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"Hemos encontrado documentos interesantes" : Trump anuncia la publicación de los archivos sobre ovnis (ENG)

"Hemos encontrado documentos interesantes" : Trump anuncia la publicación de los archivos sobre ovnis (ENG)

Donald Trump insinúa la publicación de archivos secretos sobre ovnis, revelando "documentos muy interesantes" de una revisión del Pentágono sobre fenómenos aéreos no identificados (FANI). Con el secretario de Defensa, Pete Hegseth, al frente de la desclasificación, se espera que el primer lote de registros sobre ovnis se publique "muy pronto", lo que ha despertado la curiosidad mundial. Nota: He puesto que es inglés, pero esta doblado con IA.

| etiquetas: trump , ovnis , archivos secretos , fani
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21 comentarios
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Comentarios destacados:    
#1 Alcalino
Dicen algo sobre Epstein?

Si no, pasando, es otra maniobra de distracción para bobos
10 K 128
devilman2 #9 devilman2
#1 #2 Ana Paulina Luna, republicana de Florida, presidenta del Grupo de Trabajo de Supervisión de la Cámara de Representantes sobre la Desclasificación de Secretos Federales, dijo a NewsNation el jueves que el Departamento de Guerra no cumplió con su fecha límite del 14 de abril para entregar 46 archivos de video UAP que solicitó formalmente en un Carta del 31 de marzo al Secretario de Defensa, Pete Hegseth.
Fuente: newsnationnow.com
1 K 23
#18 Alcalino
#9 los UFOs, OVNIs o como se quieran llamar eran, a partes iguales, ocultar pruebas de prototipos como el SR71, y alimentar la paranoia comunista, o sea, propaganda.

Solo pido a la gente que haga un esfuerzo de tratar de entender que nos hemos tragado tantas películas de hollywood con lo de los marcianos, que nos cuesta muchísimo poner de nuevo los pies en tierra.

Y desde luego, lo que no va a pasar es que anuncien que nos han contactado los marcianos, y si lo dicen, están mintiendo.
0 K 9
themarquesito #15 themarquesito
#1 Lo que sea con tal de que no se hable de Epstein o Irán
1 K 35
josde #19 josde
#1 Maniobra de humo de Trump para desviar la atención de como se ríen de EE.UU en Irán.
0 K 20
#5 cajadecartonmojada
Tenía un problema con los archivos de Epstein y se metió en una guerra para distraer.

Ahora tiene un problemón con la guerra y elecciones en noviembre, y necesita cualquier chorrada para intentar distraer otra vez.

Y eso sin entrar en el puto desastre que es su administración después del fiasco de los aranceles, la inflación, los camisas pardas campando por el país torturando y asesinando gente, etc.
3 K 46
#12 Hynkel
#5 Visto el nivel, está claro que en la isla de Epstein hizo bastante más que mirar.

Habrá que ver si el votante ya ha tenido suficiente dosis de leopardos comecaras. En noviembre saldremos de dudas.
0 K 8
BastardWolf #7 BastardWolf
No puede ser verdad, en serio está siguiendo con este tema? es la distraccion mas burda y cutre que se podia sacar de la chistera
1 K 28
Un_señor_de_Cuenca #16 Un_señor_de_Cuenca
#7 Hay que añadir que este hombre es un saco de ignorancia y estupidez. Habrá visto alguna gilipollez sin importancia y habrá quedado genuinamente sorprendido con los "Ovnis".
0 K 15
#2 mcfgdbbn3
¿Pero lo publican de verdad, o lo están generando todo con AI? Porque tampoco parece tan difícil publicar un documento que ya existe, como mucho revisar que no tenga nada, con todo lo que llevan prometiendo esto, tiempo han tenido.
1 K 27
ur_quan_master #8 ur_quan_master
¿ Son los ovnis que hacen arder las lavanderías de los portaviones?
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#6 laruladelnorte
Ya está el trilero tratando de desviar la atención de lo suyo... ¬¬
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neiviMuubs #13 neiviMuubs
¿Eh? ¿qué crias, de qué isla? No sé de qué... ¡ oh dios mío, mirad! ¡Tengo todos estos documentos de OVNIs!

Sonrojante es poco, y aún le funcionará con parte del electorado que le quede.
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#11 Tks4dTip
Esto siempre lo usan para despistar.
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#3 Hynkel
Y vienen de Raticulí. ¡Fiu fiuuuu!

:troll:

Carlos Jesús tenía más gracia que tú, Zanahorio. :palm:
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ronko #10 ronko
#3 Mejor "soy uno de ellos, me voy mi planeta me necesita" y no vuelve ya nunca más. :troll:
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SMaSeR #14 SMaSeR *
Que raro que no haya dicho algo estilo : "Según los documentos secretos, los Ovnis no visitan españa porque los españoles son malas personas y no me compran todas las armas que yo quiero".
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#21 wictor69
Curiosamente ahora que todos llevamos una cámara de vídeo en el bolsillo no se ven grabaciones de ovnis y en los 80 que casi no había cámaras caseras había ovnis a porrillo
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Mangione #4 Mangione
Hay que reconocerle que sabe manejar a su ganado...
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josde #20 josde
#4 Es que en EE.UU hay mucho borrego.
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menéame