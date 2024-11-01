"Hemos encontrado documentos interesantes" : Trump anuncia la publicación de los archivos sobre ovnis (ENG)

Donald Trump insinúa la publicación de archivos secretos sobre ovnis, revelando "documentos muy interesantes" de una revisión del Pentágono sobre fenómenos aéreos no identificados (FANI). Con el secretario de Defensa, Pete Hegseth, al frente de la desclasificación, se espera que el primer lote de registros sobre ovnis se publique "muy pronto", lo que ha despertado la curiosidad mundial. Nota: He puesto que es inglés, pero esta doblado con IA.