Hazte Oír activa una campaña contra Sánchez en el Metro de Nueva York

Hazte Oír activó esta semana una nueva acción internacional en Nueva York que consiste en la publicación de un artículo que expone los casos de corrupción que “acorralan” a Pedro Sánchez y “señala el eje Zapatero–Maduro”, según ha informado la asociación. “Esta acción se enmarca en una ofensiva contra Zapatero y Sánchez, ya anunciada y en marcha, más amplia que combina tres frentes: el nacional (Audiencia Nacional), el internacional (Corte Penal Internacional) y, en este caso, Nueva York, divulgación e información”, informan en un comunicado.