¿Hay alternativa a Spotify?

Mientras el dueño de la aplicación más utilizada para escuchar música invierte en drones de guerra, en este artículo analizamos las alternativas existentes a Spotify.

| etiquetas: spotify , drones , música , alternativas
juliusK #2 juliusK
Yo probé a no usarlo desde el principio y me ha funcionado muy bien.
Connect #4 Connect
YouTube desde el navegador Brave. Sencillo y sin complicaciones ni anuncios ni tener que tener la pantalla encendida.
Nadieenespecial #10 Nadieenespecial
#4 los que proponéis Brave como alternativa por razones de ética, deberíais mirar todo lo que hay detrás. Por que los inversores, directivos y demás que tiene detrás se las traen también
#5 Tidal suena y va muy bien, aunque hace un par de años que no lo uso
#14 hrundil
Bajarse discografías enteras del emule y canciones sueltas de YouTube es mi alternativa
TinkerTinker #16 TinkerTinker
Yo uso NewPipe y listo
Magog #3 Magog
Youtube to mp3 y ya
alpoza #12 alpoza
#3 yo tengo un bot en telegram... y lo escucho desde el reproductor de telegram
#8 Suleiman
Rimusic, va muy bien.
Fedorito #13 Fedorito
Soulseek, ¡de nada!
unaizp #15 unaizp
#13 Tampoco lo digas muy alto que ahora va genial. Yo uso Plexamp con plex, un lujazo.
Bowsers #18 Bowsers
#13 Soulseek es cojonudo, pero alternativa a spotify? ni de broma.
abnog #11 abnog
Navidrome uso yo en mi NAS casero. Lo único que echo en falta es algún sistema o plataforma para descubrir o probar música nueva.
t3rr0rz0n3 #19 t3rr0rz0n3 *
#11 puedes usar esto: musicbrainz.org/ (tiene opción de selfhosting creo) pero yo uso Navidrome y esto y me entero de cuando hay disco nuevo, conciertos, etc. (además que te hace estadísticas de lo que escuchas, que está muy chulo).

Si sois metaleros de bien: en.metal-tracker.com (de nada, por hacer hoy vuestro mejor día).
pitercio #7 pitercio
Soy un triste, ni lo uso, ni lo quiero.
Pacman #17 Pacman
archivos mp3 a la memoria del telefono, ordenador o pinchos usb para el coche

cualquier dia se cae el servicio, no hay conexión o vete a saber y adios listas de reproduccion mientras yo me voy con mi musica a otra parte
Alegremensajero #1 Alegremensajero
El Spotycai para los carnavales, niño!!!!
nopolar #5 nopolar
¿Alguien ha probado Tidal para dar su opinión? Antes era mas caro, pero con la subida de precios ya los ha alcanzado spotify.
#9 Pastis
#5 yo desde hace años. Bastante parecido a Spotify en catálogo musical, aunque muchos menos podcast. La diferencia en calidad se nota con un buen equipo, sobre todo en los graves que no rompen, pero en auriculares normales o altavoces y ampli normales, no se nota la diferencia.
barcelonauta #20 barcelonauta
No uso espotifai desde que descubrí Rimusic, hace ya un buen tiempo. Va de perlas, incluso puedes descargarte las canciones para escucharlas offline. Hace poco también descubrí Metrolist y de momento encantado de la vida.
#21 Camaiot
Toda la música en mi NAS, jellyfin (probablemente habrá algo mejor) y tailscale para comunicar mi teléfono coni NAS
