¿Hay alternativa a Spotify?
Mientras el dueño de la aplicación más utilizada para escuchar música invierte en drones de guerra, en este artículo analizamos las alternativas existentes a Spotify.
21 comentarios
actualidad
#2
juliusK
Yo probé a no usarlo desde el principio y me ha funcionado muy bien.
10
K
109
#6
Macnulti_reencarnado
#2
que machote.
3
K
32
#4
Connect
YouTube desde el navegador Brave. Sencillo y sin complicaciones ni anuncios ni tener que tener la pantalla encendida.
8
K
101
#10
Nadieenespecial
#4
los que proponéis Brave como alternativa por razones de ética, deberíais mirar todo lo que hay detrás. Por que los inversores, directivos y demás que tiene detrás se las traen también
#5
Tidal suena y va muy bien, aunque hace un par de años que no lo uso
2
K
25
#14
hrundil
Bajarse discografías enteras del emule y canciones sueltas de YouTube es mi alternativa
2
K
30
#16
TinkerTinker
Yo uso NewPipe y listo
1
K
29
#3
Magog
Youtube to mp3 y ya
2
K
25
#12
alpoza
#3
yo tengo un bot en telegram... y lo escucho desde el reproductor de telegram
0
K
12
#8
Suleiman
Rimusic, va muy bien.
1
K
20
#13
Fedorito
Soulseek, ¡de nada!
2
K
17
#15
unaizp
#13
Tampoco lo digas muy alto que ahora va genial. Yo uso Plexamp con plex, un lujazo.
0
K
6
#18
Bowsers
#13
Soulseek es cojonudo, pero alternativa a spotify? ni de broma.
1
K
18
#11
abnog
Navidrome uso yo en mi NAS casero. Lo único que echo en falta es algún sistema o plataforma para descubrir o probar música nueva.
1
K
15
#19
t3rr0rz0n3
*
#11
puedes usar esto:
musicbrainz.org/
(tiene opción de selfhosting creo) pero yo uso Navidrome y esto y me entero de cuando hay disco nuevo, conciertos, etc. (además que te hace estadísticas de lo que escuchas, que está muy chulo).
Si sois metaleros de bien:
en.metal-tracker.com
(de nada, por hacer hoy vuestro mejor día).
0
K
9
#7
pitercio
Soy un triste, ni lo uso, ni lo quiero.
0
K
12
#17
Pacman
archivos mp3 a la memoria del telefono, ordenador o pinchos usb para el coche
cualquier dia se cae el servicio, no hay conexión o vete a saber y adios listas de reproduccion mientras yo me voy con mi musica a otra parte
0
K
12
#1
Alegremensajero
El Spotycai para los carnavales, niño!!!!
0
K
7
#5
nopolar
¿Alguien ha probado Tidal para dar su opinión? Antes era mas caro, pero con la subida de precios ya los ha alcanzado spotify.
0
K
7
#9
Pastis
#5
yo desde hace años. Bastante parecido a Spotify en catálogo musical, aunque muchos menos podcast. La diferencia en calidad se nota con un buen equipo, sobre todo en los graves que no rompen, pero en auriculares normales o altavoces y ampli normales, no se nota la diferencia.
1
K
13
#20
barcelonauta
No uso espotifai desde que descubrí Rimusic, hace ya un buen tiempo. Va de perlas, incluso puedes descargarte las canciones para escucharlas offline. Hace poco también descubrí Metrolist y de momento encantado de la vida.
0
K
6
#21
Camaiot
Toda la música en mi NAS, jellyfin (probablemente habrá algo mejor) y tailscale para comunicar mi teléfono coni NAS
0
K
6
Ver toda la conversación (
21
comentarios)
