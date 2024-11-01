Hasta siempre, Podemos (Lilly Vestrynge) [ENG]

edición general
Nunca esperé jubilarme con treinta y pocos años, pero supongo que la política es el arte de lo imposible: lo que promete, lo que extrae. Una década en el corazón del experimento político más audaz de la España moderna me envejeció de formas que apenas empiezo a comprender. En mayo de 2014, solo cuatro meses después de su fundación, el partido de izquierdas español Podemos ganó cinco escaños en el Parlamento Europeo. Como recién graduado universitario que había formado parte de un círculo de Podemos en París.

Professor #6 Professor *
Cuando los rojos colocan a sus mujeres/hijas/novias/amantes en puestos pagados con el dinero de todos, lo hacen por nuestro bien.Recordadlo.

No como los del PP, que las colocan solo para robar.
#13 vicox
#6 La diferencia es que los rojos (a estos niveles), las colocamos mediante una votación en la que participan otros rojos y deciden quien queremos que sea colocado. Y en el PP lo elige alguien sin más.
(Lo que desconozco es si lo dices porque el padre era un neofascista o porqué)
#20 Einwanderer
#6 Rojos? La hija de un lamebotas que ha circulado por todas las ramas del espectro político en las que le han dado un mendrugo?
#14 Borgiano
Toda una heroína de la lucha obrera.
Meneador_Compulsivo #16 Meneador_Compulsivo
#14 Durmió 2 noches en la calle con los del 15M :hug:
Macnulti_reencarnado #19 Macnulti_reencarnado
#14 se compró un Xiaomi.
#9 Grahml *
Me aparece esto.

Un resumen por ahi?  media
Atusateelpelo #12 Atusateelpelo
#9 De primeras no me habia salido muro de pago. Ahora si.
Garbns #15 Garbns *
#1 #9 como curiosidad, abre la web en el móvil con Chrome, y dale a "escuchar esta página"

Yo acabo de descubrirlo y me ha dejado flipando como lo hace con la IA, se salta el bloqueo
Atusateelpelo #3 Atusateelpelo
Tiradla, rapido, tiradla.

Meneador_Compulsivo #11 Meneador_Compulsivo *
Me gusta lo de "Iglesias, el joven profesor pelopony"
carademalo #17 carademalo
#11 "Ponytail" (cola de pony) es el nombre común en inglés de la coleta trasera. Cuando son dos, normalmente a los laterales, se les llama "pigtail" (colas de cerdo)

No creo que su intención fuese llamarlo "profesor pelopony", aunque lo de "profesor pelocerdo" le habría quedado muy bien. :troll:
ElBeaver #10 ElBeaver
Era pelirroja , tenía algo de morbo
Torrezzno #1 Torrezzno
Muro de pago
Meneador_Compulsivo #8 Meneador_Compulsivo
#1 Se puede ver en modo lectura
CharlesBrowson #7 CharlesBrowson
Hasta nunqui, sería más adecuado
Orangeterapy #2 Orangeterapy
Esto ha salido ya hace unos días. Duplicada
Atusateelpelo #4 Atusateelpelo *
#2 Salio una referencia en un medio español. Este es el articulo original y completo (que es el que se deberia haber subido inicialmente en mi opinion).

Relacionada: www.meneame.net/story/lilith-verstrynge-explica-salida-podemos-dos-ano
#5 Toponotomalasuerte
Yo cuando vi al falangista de su padre en podemos me dio bastante repelusillo y mucha desconfianza de ese partido.
Professor #18 Professor *
Hemos movilizado a todo el Aparato para destruir a Podemos desde sus cimientos. Destruimos a aquel de la coleta, como se llamaba , Pedro Iglesias? destruimos la fé de sus bases. No nos importó usar la mentira, la calumnia o las noticias falsas: El bien de España está por encima de cualquier consideración.

Ahora , en breve, destruiremos el PSOE. Cuando acabemos con los social-comunistas, destruiremos al PP. En España solo cabe un partido unico, llamado por la Providencia para restaurar el Imperio.
#21 diablos_maiq
#18 ¿El Madrid-Barça?
menéame