Hasta hace 3.000 años los europeos seguían siendo negros

El nuevo trabajo, liderado por investigadores de la Universidad de Ferrara, procesó 348 genomas antiguos de Eurasia y aplicó HIrisPlex-S, un sistema forense que predice probabilísticamente color de ojos, pelo y piel a partir de variantes genéticas, incluso cuando el ADN está muy degradado. El patrón que emerge es nítido. Los rasgos claros aparecen hacia el final del Paleolítico, hace unos 14.000 años, pero se mantienen raros durante milenios. La piel clara no empieza a generalizarse hasta hace unos 3.000 años, ya en la Edad del Hierro.