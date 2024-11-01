edición general
4 meneos
241 clics
Hacemos las rotondas fatal: uno de los fallos más comunes lo cometemos por tener demasiada cortesía con el resto de conductores y nos puede costar una multa de la DGT

Hacemos las rotondas fatal: uno de los fallos más comunes lo cometemos por tener demasiada cortesía con el resto de conductores y nos puede costar una multa de la DGT

Las rotondas tienen más años que la tos y en España nos gustan especialmente porque nuestras carreteras, ciudades y pueblos están llenos, sin embargo, muchos conductores todavía no saben cómo circular en una glorieta.

| etiquetas: rotondas , seguridad vial , dgt , intermitentes
3 1 1 K 24 ocio
24 comentarios
3 1 1 K 24 ocio
Comentarios destacados:    
sleep_timer #3 sleep_timer *
Es sencillo, preferencias en rotondas:
1. El camion de bomberos.
2. Cualquier tipo de camión o autobus.
3. El de Seur.
4. Cualquier tipo de furgoneta.
5. Ambulancias, maderos, picoletos.
6. Cualquier vehículo con bollos por todas partes.
7. Tu.
4 K 52
Javi_Pina #13 Javi_Pina
#8 y nunca tendrás la culpa del accidente si circulas por el carril derecho. Precisamente los golpes son de gente que circula por carriles interiores y quiere tomar una salida de la rotonda, algo que no se puede hacer
2 K 30
Andreham #6 Andreham
Uno que pone el intermitente izquierdo en la rotonda cuando no va a salir.

Vivo en una ciudad con tropecientas mil rotondas (hace unos años se hizo un mapa de puntos sobre el número de rotondas en España y mi ciudad no tenía huecos porque era todo un mar de puntitos), literalmente para ir de mi casa en la pedanía al centro de salud tengo que pasar por tres; y si quiero meterme en la autovía dirección Alicante, es decir, cubriendo la EL-20 por la circunvalación sur, hay nueve rotondas…   » ver todo el comentario
1 K 19
#9 vGeeSiz
#6 una subnormalidad como una casa de grande es poner el intermitente para seguir en la rotonda xD

El intermitente para cuando salgas, punto

No es tan difícil
1 K 20
pitercio #16 pitercio *
#9 hay gente que no coordina mucho y pone el intermitente derecho cuando aún se va a pasar una salida antes de llegar a la suya. No deja de ser una señal confusa y peligrosa para el que está a punto de entrar.
0 K 17
#19 Grahml *
#9 #16 La única ventaja que que tiene la rotonda es que cuando existe colisión, normalmente será leve por circular a baja velocidad.

Por lo demás, solución confusa a más no poder por requerir habilidades en la conducción muy relacionadas con la coordinación espacial y previsión de movimientos, mayores de las estandarizadas.
0 K 20
pitercio #5 pitercio
Todos los días pasó por una rotonda en la que si no avisas al llegar con el intermitente a la izquierda, para indicar que vas a hacerla en lugar de girar la derecha, no consigues hueco para entrar y extiendes el bloqueo de tráfico hasta el fin de la mañana.
0 K 17
Anfiarao #23 Anfiarao
#22 los carriles interiores para adelantar? en una rotonda? ?( ?( ?(
¿cual es la típica rotonda? la de un único carril, tanto en la rotonda en sí como en las entradas/salidas de la rotonda? en ese caso hay poca discusión sobre qué carril hay que tomar, ¿no crees?
0 K 15
Anfiarao #2 Anfiarao *
Sa vas a salir por la(s) salida(s) de la derecha o vas a seguir recto después de la rotonda hay que entrar en ella en el carril de la derecha o centro.
Si vas a salir por la(s) salidas de la izquierda de la rotonda (o volver por donde has venido pero en sentido contrario) hay que entrar en ella por el carril de la izquierda o del centro.

Seguro que hay un dibujito por ahí en intenné que lo explica mejor que yo con palabras.

Ah y señalizar con el intermitente ayuda. Usemoslos, son gratis, y ayudan al que va detrás
0 K 15
EsUnaPreguntaRetórica #7 EsUnaPreguntaRetórica *
#2 No es así. La norma es circular por el carril de la derecha siempre que esté libre. Si hay mucho tráfico sí se aconseja lo que dices.
www.dgt.es/comunicacion/noticias/glorietas-como-circular-de-forma-segu
1 K 22
Anfiarao #8 Anfiarao
#7 en una rotonda? con que solamente tengas un par de coches detrás de tí, cada uno queriendo tomar una salida distinta, ya se puede liar si entras por la rotonda por la derecha
0 K 15
EsUnaPreguntaRetórica #11 EsUnaPreguntaRetórica
#8 No veo qué es lo que se puede liar. Lo único es que se ralentiza el tráfico.
0 K 10
Fariseo #14 Fariseo
#8 Eres el perfecto ejemplo de no saber circular por las rotondas. El lio se monta cuando no entras por la derecha porque para salir de la rotonda tienes que cruzar carriles y no tienes preferencia y, por lo que se ve, no lo entiendes
0 K 6
Anfiarao #17 Anfiarao *
#14 a ver si con dibujitos y colorines se entiende mejor  media
0 K 15
#22 mm2525
#17 es que lo que has puesto no es la típica, rotonda, si tiene dos o más carriles, los interiores son solo para adelantar, siempre hay q ir por la derecha si no adelantas vayas donde vayas.
Que yo también las hago mal, cuando voy en moto y no me fío indicó que sigo con el intermitente izq xq se me meten. Pero se que está mal hecho, pero con mi carrocería humana no me la juego.
0 K 6
sorrillo #24 sorrillo
#17 Las rotondas básicamente nunca tienen líneas continuas como las del dibujo.
0 K 10
manbobi #10 manbobi
Qué tontería. Si alguien dentro de la rotonda tiene el intermitente a la izquierda da más información que alguien que no sabes qué va a hacer. Qué confusión puede haber? que se va a meter al carril de la izquierda? Pues le dejas sitio, que no? Pues le dejas ir, en algún momento tendrás que salir tú, no?
Prefiero que se indique.
0 K 13
#12 vGeeSiz
#10 la confusión no es para el que ya está en la rotonda, sino para el que va a incorporarse a ella

saludos
0 K 10
#15 rbrn
#10 Da más información no ponerlo, ya que no hay duda posible, si no hay intermitente el usuario de la rotonda seguirá circulando por el carril donde está.

Si lo lleva puesto pues no sabes si quiere seguir por el carril o cambiarse.
1 K 20
#20 okeil *
No es cortesia, es supervivencia ... Por otra parte, poner el derecho para indicar que sales, hace que los que salen desde el central lo tengan más fácil, por lo que si no se pone para nada se termina circulando mejor.
0 K 10
kumo #4 kumo
Las rotondas son una mierda de normal. Y si ya las semaforizan (lo que viene a ser un cruce con adorno) entonces ya ni dios respeta los carriles.
0 K 10
#1 Almirantecaraculo
Con que la gente aún no sabe decir buenos días, por favor y gracias, van a saber circular compartiendo espacios....
0 K 8
Fariseo #21 Fariseo
#1 Cada rotonda es distinta, el que no circula por la derecha no tiene preferencia para salir de la rotonda, si no entiendes eso, no sé que decirte.
En una autopista, circulas por el carril izquierdo para tomar la siguiente salida? Pues es el mismo principio.
Y el número de carriles de una rotonda no tiene por qué coincidir con el número de carriles de la vía a la que te quieres incorporar
0 K 6
#18 ARIELON
Los comentarios lo indican todo cada uno tiene una opinión sobre las rotondas con lo que está claro que hay que ir con mucho cuidado.
Lo que yo hago: entro a cuarenta como máximo o menos.
Si entro por dentro y quiero salir por la primera salida a mi derecha me coloco en paralelo con el que tengo a mi derecha o incluso más atrás y espero a ver si sale por esa salida.
Si no sale doy la vuelta a la rotonda y me coloco en el carril derecho.
Si es una rotonda con mucho tráfico que sale siempre por la primera salida si que marco con el intermitente si vio a seguir dentro.
Un saludo.
(Y no pasa nada si tengo que dar la vuelta otra vez que parece que nos va la vida en salir por donde queremos)
0 K 6

menéame