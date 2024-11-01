Hacemos las rotondas fatal: uno de los fallos más comunes lo cometemos por tener demasiada cortesía con el resto de conductores y nos puede costar una multa de la DGT

Las rotondas tienen más años que la tos y en España nos gustan especialmente porque nuestras carreteras, ciudades y pueblos están llenos, sin embargo, muchos conductores todavía no saben cómo circular en una glorieta.
1. El camion de bomberos.
2. Cualquier tipo de camión o autobus.
3. El de Seur.
4. Cualquier tipo de furgoneta.
5. Ambulancias, maderos, picoletos.
6. Cualquier vehículo con bollos por todas partes.
7. Tu.
Vivo en una ciudad con tropecientas mil rotondas (hace unos años se hizo un mapa de puntos sobre el número de rotondas en España y mi ciudad no tenía huecos porque era todo un mar de puntitos), literalmente para ir de mi casa en la pedanía al centro de salud tengo que pasar por tres; y si quiero meterme en la autovía dirección Alicante, es decir, cubriendo la EL-20 por la circunvalación sur, hay nueve rotondas… » ver todo el comentario
El intermitente para cuando salgas, punto
No es tan difícil
Por lo demás, solución confusa a más no poder por requerir habilidades en la conducción muy relacionadas con la coordinación espacial y previsión de movimientos, mayores de las estandarizadas.
¿cual es la típica rotonda? la de un único carril, tanto en la rotonda en sí como en las entradas/salidas de la rotonda? en ese caso hay poca discusión sobre qué carril hay que tomar, ¿no crees?
Si vas a salir por la(s) salidas de la izquierda de la rotonda (o volver por donde has venido pero en sentido contrario) hay que entrar en ella por el carril de la izquierda o del centro.
Seguro que hay un dibujito por ahí en intenné que lo explica mejor que yo con palabras.
Ah y señalizar con el intermitente ayuda. Usemoslos, son gratis, y ayudan al que va detrás
Que yo también las hago mal, cuando voy en moto y no me fío indicó que sigo con el intermitente izq xq se me meten. Pero se que está mal hecho, pero con mi carrocería humana no me la juego.
Prefiero que se indique.
Si lo lleva puesto pues no sabes si quiere seguir por el carril o cambiarse.
En una autopista, circulas por el carril izquierdo para tomar la siguiente salida? Pues es el mismo principio.
Y el número de carriles de una rotonda no tiene por qué coincidir con el número de carriles de la vía a la que te quieres incorporar
Lo que yo hago: entro a cuarenta como máximo o menos.
Si entro por dentro y quiero salir por la primera salida a mi derecha me coloco en paralelo con el que tengo a mi derecha o incluso más atrás y espero a ver si sale por esa salida.
Si no sale doy la vuelta a la rotonda y me coloco en el carril derecho.
Si es una rotonda con mucho tráfico que sale siempre por la primera salida si que marco con el intermitente si vio a seguir dentro.
(Y no pasa nada si tengo que dar la vuelta otra vez que parece que nos va la vida en salir por donde queremos)