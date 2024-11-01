edición general
Guionista de ‘South Park’ pide enviar a Barron Trump a la guerra mientras el presidente advierte más bajas en Irán

El presidente ha sido acusado de mostrarse indiferente ante la muerte de miembros de las fuerzas armadas estadounidenses, lo que ha generado dudas sobre si cambiaría de opinión si su hijo fuera enviado a la guerra. El sitio web, Draftbarrontrump.com, fue creado por un antiguo guionista de South Park en medio de la Operación Epic Fury, en la que Estados Unidos e Israel han lanzado amplios ataques aéreos contra Irán. Se ha confirmado la muerte de al menos cuatro miembros del ejército estadounidense y varios más han resultado gravemente heridos

karakol #3 karakol
Ya lo preguntó Michael Moore en Fahrenheit 9/11 a los políticos estadounidenses.

www.youtube.com/watch?v=K75F-BLAMQ0

La historia se repite y siempre se repetirá.
Milmariposas #1 Milmariposas
Si el zanahorio amara realmente su país y de verdad quisiera hacerlo grande, enviaría a su hijo sin dudarlo un segundo. No envió la reina Isabel a su pedohijo Andrés a las Malvinas? Pues eso.
ombresaco #4 ombresaco
#1 Parece que de alguna forma alguien quería salvar la institución (la corona) con credibilidad, y al otro le da igual, porque juega a corto plazo. De todas formas, dudo mucho que estuviera en primera linea.
makinavaja #7 makinavaja
#4 En los yuesei a primera linea solo van los pobres, preferentemente latinos y negros....
Free_palestine #2 Free_palestine
Que patriotas todos :troll:  media
makinavaja #5 makinavaja
#2 Los ricos no van a la guerra... y si van, no a menos de 200km del frente....
#6 Piscardo_Morao
Si las élites que nos meten en las guerras tuvieran que ir a ellas o mandar a sus hijos, apenas habrían guerras, pero como sois vosotros y vuestros hijos los que vais a morir en esas guerras, pues son bajas aceptables.
