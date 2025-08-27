edición general
La guerra de las tumbonas sube de nivel, turistas ingleses duermen en ellas para conseguir una [ENG]

La guerra de las tumbonas sube de nivel, turistas ingleses duermen en ellas para conseguir una [ENG]  

Las guerras de tumbonas ha alcanzado un nuevo nivel. Turistas británicos duermen en las tumbonas para asegurar los mejores lugares, incluso horas antes de que la piscina abra. Ben Smith, de 30 años, capturó esta escena en su hotel de Tenerife, describiéndola como un "círculo vicioso" de egoísmo. A pesar de la política del hotel de retirar toallas, los turistas se quedan durmiendo en ellas para conseguir una.

Comentarios destacados:      
Gry #1 Gry
Para ir a un hotel a tirarme el día en la piscina me voy a la que tengo a 10m de casa...
7
Khadgar #4 Khadgar
#1 Pero, entonces ¿cómo vas a presumir de vacaciones con el vecino? :troll:
0
#11 harlam
#4 Tú no has visto cómo está mi vecina en bikini...
2
Antipalancas21 #14 Antipalancas21
#4 Usando Nivea Sun, bronceado efecto playa. xD
0
#3 Grandpiano
Bueno, mientras duermen en tumbonas al menos no se caen de balcones y por tanto ensucian menos.
5
antesdarle #6 antesdarle
#3 este señor acaba de encontrar la solución al balconing. Tráiganle una cerveza y unas olivas que se nos escapa un genio.
0
Jaime131 #5 Jaime131
Lo que pasa es que llevaban un pedo del 15 y no han sido capaces de llegar a la habitación.
4
pitercio #9 pitercio
¿En serio esto les parecen unas vacaciones aceptables?
0
#2 The_real_deal
Esto es lo de jugar al ajedrez con la paloma.
0
#10 harlam
Van mejorando... del balconing han pasado al tumboning, que de momento no satisface mucho a Darwin, pero todo se andará...
0
#12 daniMate
Que bonitas vacaciones para olvidar el estrés del trabajo, del tráfico y de la aglomeración de la ciudad y pasar esos días hasta dinero a mares, madrugando para coger sitio en la playa, abarrotada de gente, hacer cola en el chiringuito hasta que quede mesa libre y no dormir bien por el ruido de la juerga.
0
CharlesBrowson #8 CharlesBrowson
la idiosincracia anglosajona
0
#13 pirat
Yo no iría a un hotel de esos por miedo a morir aplastado bajo uno que practicase balconando.
0
#7 Borgiano
Este año es el verano de la guerra de las tumbonas, el año pasado el de la droja en las bebidas... a ver si llega ya septiembre de una vez.
0
javipiter #16 javipiter
Pues recientemente lo he podido ver con mis propios ojos, sino dormir, si, presenciar como están desde las 8,30 de la mañana, para hacerse con una tumbona y luego regresar a su habitacion para seguir durmiendo y volver a las 12.00 y la toalla nadie se la ha quitado, siempre son extranjeros, los menos insolidarios, no sé como hacen kilómetros y kilómetros para estar tumbados un mes en una piscina de pocos metros cuadrados, pero si lo imagino en sus países no suele haber piscinas para bañarse en verano, ni Francia, ni Alemania posee piscinas de verano.
0
#15 cocococo
Una mierda me acuesto yo en una tumbona de esas que la usa todo el mundo. Estas tumbonas deben estar llenas de hongos, gérmenes, mierda, etc.

Si voy a la playa pongo una toalla en la arena y luego al llegar a casa la meto en una mezcla de lejía durante un día y a continuación la lavo.

En las piscinas no me meto ni por asomo, agua estancada llena de gente y de ingleses, puaf.
1

