La guerra de las tumbonas sube de nivel, turistas ingleses duermen en ellas para conseguir una [ENG]  

Las guerras de tumbonas ha alcanzado un nuevo nivel. Turistas británicos duermen en las tumbonas para asegurar los mejores lugares, incluso horas antes de que la piscina abra. Ben Smith, de 30 años, capturó esta escena en su hotel de Tenerife, describiéndola como un "círculo vicioso" de egoísmo. A pesar de la política del hotel de retirar toallas, los turistas se quedan durmiendo en ellas para conseguir una.