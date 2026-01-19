edición general
Guerra sucia en plena tragedia: la ultraderecha mediática carga contra RTVE mientras España entierra a sus muertos

Guerra sucia en plena tragedia: la ultraderecha mediática carga contra RTVE mientras España entierra a sus muertos

Alfonso Rojo y varios agitadores convierten el accidente de Adamuz en munición política y desatan una campaña contra la periodista de TVE ...

manbobi #2 manbobi
Carroñeros
7 K 101
obmultimedia #4 obmultimedia
#2 Peor, son coprófagos.
3 K 39
Islamotransfeministe #5 Islamotransfeministe
#2 hola, respecto a eso de "carroñeros" qué dice el amigo del régimen iráni Pablo Iglesias, de eso pecamos todos.
Llevo 5 putos años viendo cuentas como delay sacando semanalmente las residencias, la Dana, etc, etc.
Pero cuando las tornas se cambian son carroñeros. xD xD xD xD
Menos mal que os largais pronto. Anda que no voy a disfrutar.
14 K -5
manbobi #7 manbobi
#5 A mí no me hables de otros usuarios.
Cuéntame qué opinas de los que inventan bulos para atacar, como los carroñeros de los que habla la noticia.
Por otro lado quiénes nos marchamos? Andas un tanto despistado.
3 K 41
Panko #10 Panko
#5 ¿En serio me estás comparando dejar morir a personas con esto? No te mereces ni el aire que respiran las ratas.
2 K 29
MiguelDeUnamano #3 MiguelDeUnamano
"La polarización": quienes se inventan bulos y quienes son víctimas de ellos.
5 K 72
#6 Leon_Bocanegra
#3 yo no los llamaría "víctimas". El que se traga la basura de bastardos como Alfonso Rojo o Negre, está recibiendo lo que quiere recibir. Solo tienes que ver el post #_5 para darte cuenta de lo mucho que disfrutan deglutiendo toda esa basura.
1 K 13
MiguelDeUnamano #8 MiguelDeUnamano
#6 No, si con "víctimas" me refiero a aquellos sobre los que se inventan los bulos. A quienes se los tragan los califico como imbéciles integrales y a quienes los difunden a sabiendas, malnacidos.
7 K 70
Sinfonico #1 Sinfonico
Qué asco da esta gente mierda
4 K 70
Yuiop #9 Yuiop *
¿Alguien se sorprende de todos estos movimientos? Los patriotas continúan con la misma basura que llevan soltando desde que no gobiernan, y utilizan todo lo que se ponga en su camino, les da igual el daño que haga. A seguir con los bulos, las mentiras, el odio y lo que sea necesario.
0 K 7

