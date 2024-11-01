edición general
10 meneos
38 clics
La Guardia Revolucionaria de Irán ataca y deja petroleros en llamas frente a Basora (Irak)

La Guardia Revolucionaria de Irán ataca y deja petroleros en llamas frente a Basora (Irak)  

Las primeras informaciones indican que múltiples buques petroleros presentan incendios en las proximidades de Basora (Irak), en aguas del Golfo Pérsico. Las autoridades locales y fuentes internacionales atribuyen el incidente a un ataque coordinado presuntamente ejecutado por fuerzas iraníes. La acción ocurre días después de que La Guardia Revolucionaria de Irán confirmara ataques contra otros buques, entre ellos el petrolero estadounidense Athens Nova, como parte de represalias vinculadas a la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel.

| etiquetas: petroleros , llamas , irán , irak , basora , eeuu , israel
8 2 0 K 120 actualidad
5 comentarios
8 2 0 K 120 actualidad
Alfon_Dc #1 Alfon_Dc
Suerte que Trumph no va ganando por qué no quiere. Creo que parte de occidente se va a tener que meter la hipocresía por el culete.
1 K 22
#4 IsraelEstadoGenocida
Voy a ir a llenar el coche… ahora vuelvo
0 K 11
#5 guuilesmiz
Vamos Irán!! Suerte expulsando a los piratas y a sus barcos.
0 K 11
aPedirAlMetro #2 aPedirAlMetro *
Curioso que el artículo no mencione que esos petroleros eran estadounidenses...  media
0 K 11
Alfon_Dc #3 Alfon_Dc
#2
Están en Irak, saqueando, solo pueden ser suyos o llevar "su" petróleo. Pero si, omisión del periodista..no sea que se vea que el rey está desnudo.
1 K 22

menéame