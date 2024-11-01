La Guardia Revolucionaria de Irán ataca y deja petroleros en llamas frente a Basora (Irak)  

Las primeras informaciones indican que múltiples buques petroleros presentan incendios en las proximidades de Basora (Irak), en aguas del Golfo Pérsico. Las autoridades locales y fuentes internacionales atribuyen el incidente a un ataque coordinado presuntamente ejecutado por fuerzas iraníes. La acción ocurre días después de que La Guardia Revolucionaria de Irán confirmara ataques contra otros buques, entre ellos el petrolero estadounidense Athens Nova, como parte de represalias vinculadas a la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel.