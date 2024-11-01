edición general
Groenlandia: en Dinamarca crece el uso de apps para boicotear productos de EE. UU

Las aplicaciones "NonUSA" y "Made O'Meter" han escalado con rapidez en las listas de descargas de tiendas digitales como la App Store y Google Play en Dinamarca, con un crecimiento promedio de descargas de 867% en la última semana en comparación con la anterior, según datos de la firma de inteligencia de mercado Appfigures y reportes de TechCrunch. En la App Store danesa, NonUSA llegó incluso al primer puesto entre las apps más descargadas, habiendo estado en el puesto 441 apenas días atrás.

3 comentarios
Spirito #1 Spirito *
Y en España también, casualmente. :troll:
1 K 29
Kantinero #2 Kantinero
Consumidores responsables
0 K 12
#3 Pingocho *
Las descargas crecieron un 867%. Es decir, pasaron de 10 a 96 :troll:
0 K 10

