Groenlandia: en Dinamarca crece el uso de apps para boicotear productos de EE. UU

Las aplicaciones "NonUSA" y "Made O'Meter" han escalado con rapidez en las listas de descargas de tiendas digitales como la App Store y Google Play en Dinamarca, con un crecimiento promedio de descargas de 867% en la última semana en comparación con la anterior, según datos de la firma de inteligencia de mercado Appfigures y reportes de TechCrunch. En la App Store danesa, NonUSA llegó incluso al primer puesto entre las apps más descargadas, habiendo estado en el puesto 441 apenas días atrás.