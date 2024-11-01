Gran Muralla Verde 2.0: China usa algas verdeazuladas para recuperar miles de hectáreas de desierto (ING)

"Los desiertos son difíciles de recuperar porque las plantas no pueden sobrevivir en la arena movediza, pero los científicos de China están cambiando eso, arrojando grandes cantidades de algas verdeazuladas sobre el terreno seco. Estas cepas de cianobacterias especialmente seleccionadas pueden sobrevivir a la sequía durante largos periodos. Cuando finalmente llueve, cobran vida, se extienden rápidamente y forman una costra resistente y rica en biomasa sobre la arena. Esta capa viva estabiliza las dunas y crea una base para las plantas.