El Gobierno desbloquea ley contra la multirreincidencia de Junts pese a temer un varapalo de la izquierda

Apenas unas horas después del órdago de Junts, el Congreso ha desbloqueado su norma para atajar la multirreincidencia. El PNV, que ya medió con el Gobierno para arrancar el compromiso de avanzar en la iniciativa de Junts, suma su presión. “Estamos dispuestos a explorarlo, pero hay que tener mayoría”, apuntan en el Ejecutivo. Fuentes parlamentarias de los socios de investidura aseguran que el Gobierno todavía no los ha sondeado para sacar adelante esta norma, pero desde Podemos ponen en duda que pueda salir adelante sin el concurso del PP

| etiquetas: junts , gobierno , ley , multirreincidencia
Veelicus #2 Veelicus
A mi esa ley me parece bien, cuando alguien es multireincidente no puede estar en la calle.
#3 z1018
Luego se echan las manos a la cabeza cuando "la izquierda" es abandonada por sus anteriores votantes.
A ver si son capaces ya de entrar en el siglo XXI, que ya cansan.
Se puede saber qué están defendiendo no votando a favor de esta ley, ¿el derecho a delinquir?.
¿Las víctimas de estos delitos son de segunda categoría por no ser mujeres, de razas o religiones minoritarias o extranjeros?.
¿La sociedad mejora o empeora con estos HDP en la calle?.
#1 Pitchford *
Bueno, si el PSOE quiere seguir aprobando leyes en esta legislatura con mayoría de derechas en el Congreso, es normal que tenga que aprobar alguna en esa línea.
#4 mcfgdbbn3 *
#1: Regalar noches de hotel gratis en Alcalameco a los multirreincidentes no es de derechas. :-P

Que los de Podemos sean unos #lloricas con estos temas no hace que esa medida sea de derechas.

Que negocien la ley con todos los partidos, y los que estén en contra, que vote en contra y que cada uno se retrate.
Connect #5 Connect
El PSOE y Podemos, como ahora Sumar, tienen en su enfoque sobre el sistema penal, la prevención y la reinserción. Así que meter en prisión a los multirreincidentes pese a que ahora es un problema que preocupa a sus votantes, pues no les entra. Lamentablemente la cantidad de gente a los que han detenido en decenas y hasta centenares de veces, hace ver que ya es gente que no se va a reinsertar. Que ese modo de vida ya les va bien. Roban sabiendo que no estarán entre rejas más que entre 12 horas y…   » ver todo el comentario
#6 Suleiman
Pues me parece de coña, a ver si se frena un poco el cachondeo de entrada y salida de juzgados como pedro por su casa....
