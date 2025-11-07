El Gobierno desbloquea ley contra la multirreincidencia de Junts pese a temer un varapalo de la izquierda

Apenas unas horas después del órdago de Junts, el Congreso ha desbloqueado su norma para atajar la multirreincidencia. El PNV, que ya medió con el Gobierno para arrancar el compromiso de avanzar en la iniciativa de Junts, suma su presión. “Estamos dispuestos a explorarlo, pero hay que tener mayoría”, apuntan en el Ejecutivo. Fuentes parlamentarias de los socios de investidura aseguran que el Gobierno todavía no los ha sondeado para sacar adelante esta norma, pero desde Podemos ponen en duda que pueda salir adelante sin el concurso del PP
A ver si son capaces ya de entrar en el siglo XXI, que ya cansan.
Se puede saber qué están defendiendo no votando a favor de esta ley, ¿el derecho a delinquir?.
¿Las víctimas de estos delitos son de segunda categoría por no ser mujeres, de razas o religiones minoritarias o extranjeros?.
¿La sociedad mejora o empeora con estos HDP en la calle?.
Que los de Podemos sean unos #lloricas con estos temas no hace que esa medida sea de derechas.
Que negocien la ley con todos los partidos, y los que estén en contra, que vote en contra y que cada uno se retrate.