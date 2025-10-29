Sánchez se compromete con Junts a desbloquear su iniciativa contra la multirreincidencia tras la mediación del PNV

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido a desatascar en el Congreso la iniciativa legislativa de Junts para atajar la multirreincidencia. Una propuesta que lleva más de un año varada en la comisión de Justicia y que Carles Puigdemont mencionó en su lista de agravios con la que justificó la ruptura con el Gobierno. Con la mediación del PNV, cuya portavoz Maribel Vaquero instó este miércoles a Sánchez a propiciar el desbloqueo de la norma de Junts por parte del PSOE, el jefe del Ejecutivo no solo ha recogido el guante