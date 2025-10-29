edición general
5 meneos
11 clics
Sánchez se compromete con Junts a desbloquear su iniciativa contra la multirreincidencia tras la mediación del PNV

Sánchez se compromete con Junts a desbloquear su iniciativa contra la multirreincidencia tras la mediación del PNV

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido a desatascar en el Congreso la iniciativa legislativa de Junts para atajar la multirreincidencia. Una propuesta que lleva más de un año varada en la comisión de Justicia y que Carles Puigdemont mencionó en su lista de agravios con la que justificó la ruptura con el Gobierno. Con la mediación del PNV, cuya portavoz Maribel Vaquero instó este miércoles a Sánchez a propiciar el desbloqueo de la norma de Junts por parte del PSOE, el jefe del Ejecutivo no solo ha recogido el guante

| etiquetas: multirreincidencia , junts , psoe , pnv
4 1 0 K 50 actualidad
5 comentarios
4 1 0 K 50 actualidad
plutanasio #4 plutanasio
No le veo el sentido a esta medida cuando la criminalidad está en mínimos históricos, el pais cada día es más seguro y los hurtos están bajando a pasos agigantados
0 K 14
mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
Los acuerdos, según Junts están rotos.

Así que Sánchez debería decir ¿Queréis esto? Pues me vais a votar "Sí a todo" y quiero una foto firmada de Pugdemon en triquini donde se le salga el huevo izquierdo.
0 K 12
angelitoMagno #2 angelitoMagno
#1 O más fácil, o me aprobáis presupuestos y jornada laboral, o cerramos legislatura, que Abascal sea vicepresidente, Puigdemont se quede en Bruselas hasta que se jubile y rezad para que no os ilegalicen.
0 K 14
#5 Seat127
Los que peinamos canas y recordamos la política antes de que se convirtiera en forofismo, entendemos que esto es parte del juego de la política misma: romper acuerdos, volver a sentarse, debatir posturas y llegar a acuerdos que reviertan en el bien común.
Pero claro, ahora todo es seguir los colores como si me fuera la vida en ello y se olvida que el objetivo final de los políticos es acordar, con la más amplia mayoría posible, medidas que redunden en mejorar la vida de sus ciudadanos. Aunque creo que los primeros que se olvidan de eso son los propios políticos...
0 K 8
#3 VFR
Al final Puigdemont será el político que más ha hecho por España esta legislatura.
0 K 6

menéame