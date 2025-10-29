Sánchez se compromete con Junts a desbloquear su iniciativa contra la multirreincidencia tras la mediación del PNV

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido a desatascar en el Congreso la iniciativa legislativa de Junts para atajar la multirreincidencia. Una propuesta que lleva más de un año varada en la comisión de Justicia y que Carles Puigdemont mencionó en su lista de agravios con la que justificó la ruptura con el Gobierno. Con la mediación del PNV, cuya portavoz Maribel Vaquero instó este miércoles a Sánchez a propiciar el desbloqueo de la norma de Junts por parte del PSOE, el jefe del Ejecutivo no solo ha recogido el guante
| etiquetas: multirreincidencia , junts , psoe , pnv
Así que Sánchez debería decir ¿Queréis esto? Pues me vais a votar "Sí a todo" y quiero una foto firmada de Pugdemon en triquini donde se le salga el huevo izquierdo.
Pero claro, ahora todo es seguir los colores como si me fuera la vida en ello y se olvida que el objetivo final de los políticos es acordar, con la más amplia mayoría posible, medidas que redunden en mejorar la vida de sus ciudadanos. Aunque creo que los primeros que se olvidan de eso son los propios políticos...