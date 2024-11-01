El Gobierno da marcha atrás y quitará el IVA a los autónomos que ingresen menos de 85.000 euros

El Gobierno da marcha atrás y, finalmente, eliminará el IVA a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros al año. Así lo ha confirmado la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, en una entrevista en el programa 'La Mirada crítica' de Telecinco. La medida beneficiará a 770.000 autónomos (el 22% del total) que ahorrarán 508 millones de euros al año, unos 660 euros por cabeza, según las estimaciones del Gabinete de Estudios de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA).