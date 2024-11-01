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El Gobierno da marcha atrás y quitará el IVA a los autónomos que ingresen menos de 85.000 euros

El Gobierno da marcha atrás y, finalmente, eliminará el IVA a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros al año. Así lo ha confirmado la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, en una entrevista en el programa 'La Mirada crítica' de Telecinco. La medida beneficiará a 770.000 autónomos (el 22% del total) que ahorrarán 508 millones de euros al año, unos 660 euros por cabeza, según las estimaciones del Gabinete de Estudios de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA).

| etiquetas: iva , iva franquiciado , autónomos
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28 comentarios
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Comentarios destacados:      
Pertinax #1 Pertinax
Gracias a Junts. Si se confirma, va a tener su gracia.
1 K 32
#2 muerola
Yo repito por enésima vez, tal y como indica la noticia puedes no facturar con IVA pero tampoco lo puedes desgravar, como vas a ahorrar nada ? Si es el revés, a no ser que no compres absolutamente nada no compensa
1 K 21
ur_quan_master #3 ur_quan_master
#2 no sé cómo se emplementa esta medida pero tiene pinta de que va a complicar la facturación de todos
0 K 12
#6 tropezon *
#3 Pequeños autonomos que dicen que facturan menos de 85000.

Eso si, ellos tienen que pagar IVA por las cosas que compren. Y la cifra de ventas es bastante baja.
Pero que, el que puede, mete pagos sin facturar... es innegable.
Así que esto beneficiaría a muchos profesionales liberales, que también están cobrando algo en B.
0 K 18
#12 muerola
#6 85k es el límite máximo que impone la UE, en Francia por ejemplo los servicios tienen un límite de menos de 40k , y si te pasas vuelves al reigmen de IVA y para los clientes finales supone una subida de precios repentina
0 K 11
ur_quan_master #13 ur_quan_master
#6 pero no lo entiendo. Si yo soy una empresa y contrato los servicios de un autónomo de estos ¿me va a hacer una factura sin IVA? Vaya follón.
0 K 12
#16 tropezon
#13 Sip, esa factura no llevará IVA.
0 K 18
#22 muerola
#13 efectivamente y ojo que si pasan el límite establecido tienen que volver a facturar con IVA
0 K 11
#19 muerola
#3 eso dalo por supuesto
0 K 11
Pertinax #4 Pertinax *
#2 En primer lugar, porque evitas el coñazo de las trimestrales, por lo que solo en gestoría ya te quitas cientos de euros al año.

Los autónomos que apenas nos desgravamos IVA hacemos palmas con las orejas, no tanto por el ahorro, como por el PUUUUUTO COÑAZO de ser agencias de recaudación de impuestos... que a veces ni te pagan a ti.
4 K 60
#8 muerola
#4 pues no, yo soy autónomo con pocos gastos en relación a los ingresos y no me interesa en absoluto
0 K 11
Pertinax #10 Pertinax
#8 Pues ya me dirás en qué te beneficia cargar el IVA en tus facturas.
0 K 18
#15 muerola *
#10 lo que me beneficia es desgravar las compras , cosa que con el sistema ese no se puede hacer
0 K 11
Pertinax #20 Pertinax *
#15 Entonces es que tienes compras importantes que te compensan, no como decías en #8.

De todos modos, el IVA Franquiciado es opcional, así que deberías estar contento de poder elegir, por si mañana apenas tienes compras que desgravar, y prefieres rebajar precios al usuario final sin mermas de beneficios, que no sé si es tu caso.
0 K 18
FunFrock #7 FunFrock
#2 facturas 3500e y gastas 150e en material..
Compensa porque 150e son 30 de IVA q has tenido q recaudar 650e.
Pagas 620e (números gordos)

No teniendo IVA, sobretodo a profesiones como psicólogo, diseñador, programador.
Te ahorras gestiones, mantienes tu parte pero bajas el precio para el consumidor.
Y encima no adelantas el IVA cuando no te lo han pagado.
5 K 71
#9 muerola
#7 pues perfecto, en tu ejemplo pierdes 30 euros, que será poco pero los pierdes
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#18 Cuchifrito
#9 Tienes los 620 que no has tenido que meter en la factura de IVA para recuperar los 30 euros.
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#23 muerola
#18 pero como los vas a tener ! o recaudadas 650 y pagas 620 o no recaudas nada y no pagas nada,
0 K 11
FunFrock #27 FunFrock
#23 No pagas 620€ a cambio de no desgravarte 30€
Los impagos, ya no te hacen un agujero en la caja.
Los clientes tienen la percepción de pagarte menos.
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FunFrock #24 FunFrock
#9 Perderé 30€, pero no tendré que "recaudar" 650€. Mis precios serán más bajos para las empresas y clientes finales, pudiendo ganar más pq he podido bajar mi precio final sin que yo haya tenido q hacer un descuento.
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#17 muerola
#7 y al consumidor le bajas el precio si tú cliente no es una empresa, cosa que en el caso de un diseñador o programador es difícil que ocurra
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FunFrock #25 FunFrock
#17 Es q los clientes finales son los q te dicen "el IVA ya tal".
La empresa tb se beneficia, ya q no paga 1210 € , pagará 1000€, y ese dinero sigue siendo coste. para ellos
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#14 capitan.meneito
#2 El IVA lo paga el cliente final.
Las empresas no pagan IVA.
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#21 muerola
#14 pues por eso mismo , un autónomo funciona como una empresa y por eso no entiendo en qué puede beneficiar más que por simplificar trámites
1 K 21
#28 UNX
#21 Yo no me entero mucho pero supongo que aparte de trámites y competitividad, aumentará margen de beneficios. Estoy seguro de que muchos autónomos bajarán algo los precios pero no un 21%.
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Nómada_sedentario #26 Nómada_sedentario
Entiendo que esta medida implica que un autónomo me puede proporcionar un bien o in servicio sin IVA de manera legal. En la factura no constará IVA. Para aquellos que prestan servicios profesionales (que no son comerciantes) es un regalo.
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#5 capitan.meneito
Después de las elecciones :troll:
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josde #11 josde
#5 Cuales ?.
0 K 20

menéame