El Gobierno da marcha atrás y quitará el IVA a los autónomos que ingresen menos de 85.000 euros

El Gobierno da marcha atrás y, finalmente, eliminará el IVA a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros al año. Así lo ha confirmado la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, en una entrevista en el programa 'La Mirada crítica' de Telecinco. La medida beneficiará a 770.000 autónomos (el 22% del total) que ahorrarán 508 millones de euros al año, unos 660 euros por cabeza, según las estimaciones del Gabinete de Estudios de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA).
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Eso si, ellos tienen que pagar IVA por las cosas que compren. Y la cifra de ventas es bastante baja.
Pero que, el que puede, mete pagos sin facturar... es innegable.
Así que esto beneficiaría a muchos profesionales liberales, que también están cobrando algo en B.
Los autónomos que apenas nos desgravamos IVA hacemos palmas con las orejas, no tanto por el ahorro, como por el PUUUUUTO COÑAZO de ser agencias de recaudación de impuestos... que a veces ni te pagan a ti.
De todos modos, el IVA Franquiciado es opcional, así que deberías estar contento de poder elegir, por si mañana apenas tienes compras que desgravar, y prefieres rebajar precios al usuario final sin mermas de beneficios, que no sé si es tu caso.
Compensa porque 150e son 30 de IVA q has tenido q recaudar 650e.
Pagas 620e (números gordos)
No teniendo IVA, sobretodo a profesiones como psicólogo, diseñador, programador.
Te ahorras gestiones, mantienes tu parte pero bajas el precio para el consumidor.
Y encima no adelantas el IVA cuando no te lo han pagado.
Los impagos, ya no te hacen un agujero en la caja.
Los clientes tienen la percepción de pagarte menos.
La empresa tb se beneficia, ya q no paga 1210 € , pagará 1000€, y ese dinero sigue siendo coste. para ellos
Las empresas no pagan IVA.