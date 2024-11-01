edición general
La gobernadora de Arizona condona millones de dólares de deuda médica a cientos de miles de ciudadanos de su estado /EN/

La gobernadora Katie Hobbs anunció la condonación de $429 millones en deuda médica de más de 352,000 arizonenses. Esta iniciativa, fruto de una colaboración entre la administración Hobbs y la organización nacional sin fines de lucro Undue Medical Debt, busca crear vías para la estabilidad económica y mejorar la salud de la clase trabajadora arizonense. La gobernadora anunció una iniciativa histórica para eliminar $2 mil millones en deuda médica.

Spirito #1 Spirito *
Una rojaza comunista bolivariana de Corea del Norte prorrusa... y casi seguro que tiene vínculos con alguien de MnM. xD
3 K 47
elgranpilaf #2 elgranpilaf
#1 Y con el coletas
1 K 18
Elbaronrojo #3 Elbaronrojo
A ver si el próximo paso es hacer que estudiar medicina no salga por un ojo de la cara y los dos riñones y crear una red de hospitales y ambulatorios públicos. Así, como idea muy loca.
1 K 18
XtrMnIO #4 XtrMnIO
Esto para la derechusma es un rojo y un terrorista.
0 K 12

