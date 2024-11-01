La gobernadora de Arizona condona millones de dólares de deuda médica a cientos de miles de ciudadanos de su estado /EN/

La gobernadora Katie Hobbs anunció la condonación de $429 millones en deuda médica de más de 352,000 arizonenses. Esta iniciativa, fruto de una colaboración entre la administración Hobbs y la organización nacional sin fines de lucro Undue Medical Debt, busca crear vías para la estabilidad económica y mejorar la salud de la clase trabajadora arizonense. La gobernadora anunció una iniciativa histórica para eliminar $2 mil millones en deuda médica.