¿De la generación más preparada de nuestra historia a la más fascista?

Porque el eslogan repetido en la actualidad sirve para una cosa: clavar la responsabilidad del ascenso de Vox en los más jóvenes. A partir de ahí, respirar tranquilos: si el problema "son ellos", el resto ya no tiene que mirarse al espejo.
Actualmente "fascista" ya no significa lo que significaba hace 20 años. Actualmente un "fascista" es toda persona que no repita como un loro todas y cada las consignas de la ultraizquierda.
Sabiendo eso es fácil entender el titular.
Son como veletas que no saben de donde sopla el viento. Son como quiere que sean el poder real (el económico) : desinformados, manipulados. Lo han conseguido.
Y así nos va y nos irá.
Pero bueno, seguid así, pensando q estamos en trincheras...
Soy de los de la EGB, y profesor desde 2005. He vivido la degradación de la educación. La estupidización del alumnado. Y la conversión de ese alumnado en profesores, realimentando la puta decadencia de esto que seguimos llamando sociedad, ya por poco. Y desde el minuto uno ha sido así. Y nadie ha hecho nada por revertir la situación, cada gobierno nos ha jodido más aún qie el anterior.