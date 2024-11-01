edición general
¿De la generación más preparada de nuestra historia a la más fascista?

Porque el eslogan repetido en la actualidad sirve para una cosa: clavar la responsabilidad del ascenso de Vox en los más jóvenes. A partir de ahí, respirar tranquilos: si el problema "son ellos", el resto ya no tiene que mirarse al espejo.

Quel #6 Quel
Para los que han estado en una cueva estos últimos años, os traduzco.
Actualmente "fascista" ya no significa lo que significaba hace 20 años. Actualmente un "fascista" es toda persona que no repita como un loro todas y cada las consignas de la ultraizquierda.

Sabiendo eso es fácil entender el titular.
#3 unocualquierax *
No son fascistas, simplemente no se enteran de nada. No conocen la historia, ni han leído, ni han reflexionado.
Son como veletas que no saben de donde sopla el viento. Son como quiere que sean el poder real (el económico) : desinformados, manipulados. Lo han conseguido.
Y así nos va y nos irá.
#5 flixter
#3 UI: useful idiots
wata #12 wata
#3 El 99% de los fascistas entran dentro de esa definición que has puesto.
#2 villarraso1978
Nadie debería decirle a una generación que es la mejor preparada, sobre todo cuando no lo es.
FunFrock #10 FunFrock
Llamar fascista a todo el mundo a lo mejor no es la solución...
Pero bueno, seguid así, pensando q estamos en trincheras...
wata #13 wata
#10 Hombre, a todos no. Solo a los que hacen el saludo fascista y cantan canciones fascistas. A los que hacen comentarios racistas y tratan con desprecio al diferente.
Felón_Task #1 Felón_Task
Es que ahora sí está preparada. Por eso va ganando peso el movimiento prepper.
LinternaGorri #11 LinternaGorri
La más preparada? Los cojones.
Soy de los de la EGB, y profesor desde 2005. He vivido la degradación de la educación. La estupidización del alumnado. Y la conversión de ese alumnado en profesores, realimentando la puta decadencia de esto que seguimos llamando sociedad, ya por poco. Y desde el minuto uno ha sido así. Y nadie ha hecho nada por revertir la situación, cada gobierno nos ha jodido más aún qie el anterior.
wata #14 wata
#11 ¡Cuánta razón tienes!
#8 VFR
Y la solución será lavarles el cerebro desde niños en las escuelas
Priorat #9 Priorat
Bueno esto es un clásico español lo de mirar a otros.
#4 alhambre
Al fascismo de hoy se le para en las calles pero al de mañana con educación de calidad (historia, filosofía) y política social. La politica que se preocupa de asegurar trabajo, vivienda, educación y sanidad.
Quel #7 Quel *
#_3 Yo creo que si les insultas y desprecias un poquito más, seguro que te votan. Ánimo. Seguid así.
:roll:
