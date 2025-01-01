edición general
Garamendi pide más inversión pública en infraestructuras tras accidentes ferroviarios en España

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha subrayado la urgente necesidad de incrementar la inversión pública en infraestructuras ferroviarias en España. Este llamado se produce a raíz de los trágicos accidentes ferroviarios ocurridos en Adamuz (Córdoba) y en Gelida (Cataluña), que han cobrado la vida de varias personas. A la salida de un encuentro informativo organizado por ‘Nueva Economía Fórum’ en Madrid, Garamendi expresó su apoyo a las víctimas y sus familias. Garamendi ha pedido la eliminación de «debates ideológicos» en torno al...

javibaz #1 javibaz
Si los grandes empresarios harían el mismo esfuerzo fiscal que los currelas, posiblemente ya estarían hechas.
7
Ze7eN #10 Ze7eN
#1 Yo espero que el Gobierno tome la palabra a Garamendi y suba los impuestos a las grandes empresas para costear esa inversión en infraestructuras.
0
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Más inversión pública de cualquier tipo, auditorías a esas inversiones, y condenas duras si alguien se lleva algo calentito
1
comadrejo #6 comadrejo
#2 Aldama te manda saludos. :troll: :troll: :troll:
0
pitercio #3 pitercio
No cabe un bocachancla más.
0
#4 Horkid
soymadrid.org/nacional/ha-convertido-la-competencia-privada-en-un-espe Con gestión pública integral, que el marco más robusto para garantizar un sistema ferroviario que sea, ante todo, un servicio público: seguro, sostenible, universal y planificado con una visión a largo plazo que trascienda la lógica del beneficio inmediato. Y sin que se pierda dinero en beneficios para empresas, ya pagamos los sueldazos de los politicos y altos cargos para que trabajen, y dirijan el pais de verdad
0
#7 Emotivo
Mas dinero público para las empresas privadas querrá decir.
1
#9 jaramero
Garrapatamendi pidiendo más contratos públicos, el capitalismo para los demás que él no se lo aplica.

Que invierta el sector privado no te jode, que son los que se benefician.
1
manzitor #8 manzitor
Pues esos mismos políticos que piden más inversión, luego tumban todas y cada una de las iniciativas parlamentarias.
0
#5 muerola
Eliminación de "debates ideológicos" dice el jetapuerro .
Que paguen ellos las infraestructuras ya que no les gustan los impuestos
0
#11 okeil
Como red que da soporte a un servicio público liberalizado eso se tiene que leer como que las aportaciones de los operadores, públicos y privados en este caso, deben multiplicarse para garantizar un mantenimiento adecuado de la red de adif, no sólo "lo público".
0

