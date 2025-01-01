Garamendi pide más inversión pública en infraestructuras tras accidentes ferroviarios en España

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha subrayado la urgente necesidad de incrementar la inversión pública en infraestructuras ferroviarias en España. Este llamado se produce a raíz de los trágicos accidentes ferroviarios ocurridos en Adamuz (Córdoba) y en Gelida (Cataluña), que han cobrado la vida de varias personas. A la salida de un encuentro informativo organizado por ‘Nueva Economía Fórum’ en Madrid, Garamendi expresó su apoyo a las víctimas y sus familias. Garamendi ha pedido la eliminación de «debates ideológicos» en torno al...