Garamendi : "Las bajas son casualmente los viernes"

El presidente de la CEOE sitúa la actitud de los trabajadores y el absentismo como el principal problema empresarial. ... deslizando además una sospecha que señala también a los responsables sanitarios: “Curiosamente, las bajas se dan más los viernes”.
Ponte a trabajar, parasito.
Y es presidente de la CEOE este lumbreras !
Eligieron al más tonto que tenían, o es que son todos iguales ?
“... la gente se piensa cada día más qué va a hacer mañana”, señalando esta idea como un problema en la implicación de los empleados con las empresas...".
MÁS TRABAJAR Y MENOS PENSAR ! Ya piensan los empresarios por nosotros, no te jode !
"Cargó contra lo que denominó el “intervencionismo despiadado del Ministerio de Trabajo”, al que culpó de que muchas pequeñas empresas ya no contraten personal...".
LES JODEN LAS INSPECCIONES… » ver todo el comentario
Y éstos son "los empresarios privados" que van a levantar España y sin los cuales no seríamos nada. Claro que sí, campeón.
Pero eso garamendi no lo contempla porque es un pedazo de mierda.
Pero claro, esperar que sepan matemáticas básicas ya es pedir demasiado.