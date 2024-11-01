edición general
3 meneos
14 clics
Garamendi : "Las bajas son casualmente los viernes"

Garamendi : "Las bajas son casualmente los viernes"

El presidente de la CEOE sitúa la actitud de los trabajadores y el absentismo como el principal problema empresarial. ... deslizando además una sospecha que señala también a los responsables sanitarios: “Curiosamente, las bajas se dan más los viernes”.

| etiquetas: garamendi , bajas , ceoe , absentismo
2 1 0 K 24 politica
20 comentarios
2 1 0 K 24 politica
Comentarios destacados:    
Andreham #1 Andreham
Y tus detritus mentales son casualmente a diario, hijo de puta.

Ponte a trabajar, parasito.
7 K 87
#14 unocualquierax *
#1
Y es presidente de la CEOE este lumbreras !
Eligieron al más tonto que tenían, o es que son todos iguales ?
1 K 26
camvalf #7 camvalf
Entonces los trabajadores son gilipollas, sería mejor darse de baja un lunes que tienes desde el viernes anterior libre.
3 K 42
elTieso #4 elTieso
Si intenta culpar al trabajador se equivoca, cómo no va a ser la baja el viernes después de 4 días donde las condiciones laborales pueden provocar lesiones por el cansancio y las tareas repetitivas.
2 K 30
#10 unocualquierax *
La entrevista no tiene desperdicio. Otras perlas :

“... la gente se piensa cada día más qué va a hacer mañana”, señalando esta idea como un problema en la implicación de los empleados con las empresas...".
MÁS TRABAJAR Y MENOS PENSAR ! Ya piensan los empresarios por nosotros, no te jode !

"Cargó contra lo que denominó el “intervencionismo despiadado del Ministerio de Trabajo”, al que culpó de que muchas pequeñas empresas ya no contraten personal...".
LES JODEN LAS INSPECCIONES…   » ver todo el comentario
1 K 26
arturios #6 arturios
Que lo demuestre con datos fiderignos, mientras tanto consideraré que, como empresaurio español y teniendo en cuenta su trayectoria, miente como un bellaco.
1 K 25
javibaz #12 javibaz
#6 lo jodido que este tipo no deja de ser un asalariado que cobra mucho, pero asalariado que defiende al lobo.
0 K 14
wata #2 wata
La suya de lunes a domingo.
2 K 22
nemesisreptante #5 nemesisreptante
En serio? El día que las defensas están más bajas por el cansancio acumulado durante toda una semana de trabajo? Me pinchas y no sangro.
1 K 22
ipanies #9 ipanies *
Pedazo de subnormal!!!!! Cogerse la baja un viernes, si es a drede, es de gilipollas que solo pueden trabajar de presidente de la patronal. :palm:
1 K 19
Supercinexin #15 Supercinexin
La actitud de los trabajadores es el principal problema empresarial xD

Y éstos son "los empresarios privados" que van a levantar España y sin los cuales no seríamos nada. Claro que sí, campeón.
0 K 17
#11 Cilantro
También puede ser que la gente esté siendo responsable y prefiera aguantar su malestar un día o dos y hacerle al jefe un roto de un día a pedir baja el miércoles y hacer un roto de 3 días.

Pero eso garamendi no lo contempla porque es un pedazo de mierda.
1 K 13
#8 Pivorexico
Igual esta insinuando que pasemos a 32 horas , con 4 días laborables a la semana , es majo el tipo ;)
0 K 12
Herumel #3 Herumel
Está avisando a los médicos? Por qué son los responsables de dar bajas.
0 K 12
#13 poxemita
Es un poco una tontería, porque si la baja es muy corta (hasta 7 días) , dos de ellos son no laborables para mucha gente, y si son largas da igual el día que te vayas de baja, vas a tener más de 1 viernes para hacerte una escapada.
0 K 11
GeneWilder #19 GeneWilder
Menuda escoria antediluviana.
0 K 11
Ah_no_nimo #18 Ah_no_nimo
La explotación laboral, sin embargo, va de lunes a domingo
0 K 8
#17 Tok_Tok
Si tanto problema son y tan claro lo tienen, que los despidan. Seguro que con las condiciones que ofrecen tienen candidatos de sobra :troll:
0 K 7
Format_C #16 Format_C
Partiendo de que segun las estadísticas los lunes acumulan el 30% de los inicio de las bajas en 2025, este señor, como siempre, miente.
0 K 7
#20 asgard_gainsborough
#16 La última de vez vi esas estadísticas, decían que Lunes y Viernes acumulaban alrededor del 20% de las bajas cada una... o sea, para cualquiera que sepa mates de EGB, que las bajas estaban distribuidas como lo esperado.
Pero claro, esperar que sepan matemáticas básicas ya es pedir demasiado.
0 K 10

menéame