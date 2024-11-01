Gabriel Rufián, en 'El Intermedio': "Cada día me planteo cambiar de trabajo, no me compensa"  

Este jueves, Thais Villas acudió a las puertas del Congreso de los Diputados para preguntarles: "¿Les gustaría cambiar de trabajo?", ya que, como señaló la reportera de El Intermedio, "el 60% de los españoles se plantean hacerlo". El primero que habló con ella fue Gabriel Rufián, que tiró de sinceridad en su respuesta: "Sí, cada día. Es el mejor trabajo que he tenido en mi vida, pero cada día me planteo cambiarlo", aseguró...
Para que merezca la pena solo hay dos opciones: O lo hacer por vocación de servicio público y tragas carros y carretas para seguir.
O eres un interesado que quiere sacar tajada par el o para los amigos.
#10 No compensa en absoluto, no conozco a nadie que haya pasado por la política (con vocación de servicio público) y que no se arrepienta de ello, y no siga, o siga a regañadientes.
Anda, anda, no me jodas. Tiene su título de relaciones laborales, que vaya a trabajar a un sindicato o a una ETT como ya estuvo.
Aparte de eso, hay muchas mas cosas que el dinero, obviamente.
Ya que estamos, Vigo, ciudad de unos 300.000 habitantes, el iluminado del alcalde cobra menos de 80.000€ (que me parece harto más de lo que merece, pero ese es otro tema) que son 60.000€ menos. El de Bilbao, cerca de 106.000, Almeida 111.000, Collboni 104.000
Me da que, con todo, los alcaldes trabajan… » ver todo el comentario
Ojo, lo que gana de forma directa. Poder tener asesores a dedo, e influencia en muchos ámbitos, pues entonces sí.
No hablo de Rufián en concreto, solo de forma genérica
Por mi parte, inisto, no hablaba de Rufiánm sino en genérico:
Asignación Constitucional (Base): 3.366,99 € al mes (datos de 2026).
Indemnización por gastos: Varía según si son de Madrid o fuera de Madrid (indemnización más alta para diputados de otras provincias).
Complementos por cargo: Adicionales para miembros de la Mesa, portavoces, etc..
Otros beneficios: Teléfono móvil, tarjeta de transporte, y pago de kilometraje/peajes.… » ver todo el comentario
¿Que no le compensa? oye, que él decide en qué berenjenales se mete.