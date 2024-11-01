edición general
Gabriel Rufián, en 'El Intermedio': "Cada día me planteo cambiar de trabajo, no me compensa"

Este jueves, Thais Villas acudió a las puertas del Congreso de los Diputados para preguntarles: "¿Les gustaría cambiar de trabajo?", ya que, como señaló la reportera de El Intermedio, "el 60% de los españoles se plantean hacerlo". El primero que habló con ella fue Gabriel Rufián, que tiró de sinceridad en su respuesta: "Sí, cada día. Es el mejor trabajo que he tenido en mi vida, pero cada día me planteo cambiarlo", aseguró...

Comentarios destacados:    
Benzo #4 Benzo *
Luego mira la nómina y se le pasa ... :roll:
9 K 110
#7 Suleiman
#4 No creo que compense ni de lejos.
1 K 24
#10 Martillo_de_Herejes *
#7 Sueldo de funcionario nivel A sin haber pasado por oposición, más dietas, más sobresueldos por participar en comisiones, más otros complementos, periodo de vacaciones de un mes dos veces al año, trabajando dos días a la semana.... Seguro que no le compensa, seguro.... Es que es un sacrificado y nadie le comprende.
2 K 29
powernergia #13 powernergia *
#4 Pues ni que te hicieras millonario con el sueldo de diputado.

Para que merezca la pena solo hay dos opciones: O lo hacer por vocación de servicio público y tragas carros y carretas para seguir.
O eres un interesado que quiere sacar tajada par el o para los amigos.

#10 No compensa en absoluto, no conozco a nadie que haya pasado por la política (con vocación de servicio público) y que no se arrepienta de ello, y no siga, o siga a regañadientes.
1 K 19
#14 Tensk
#13 Una cosa es "pasar por la política", otra bien distinta es hacerlo de diputado del congreso. Que no es lo mismo ser concejal de barrio en Villavieja del Río que eso. Se levanta transparentia.newtral.es/ficha/gabriel-rufian-romero cerca de 140.000€ al año ¿qué coño es lo que no le compensa?

Anda, anda, no me jodas. Tiene su título de relaciones laborales, que vaya a trabajar a un sindicato o a una ETT como ya estuvo.
0 K 10
powernergia #16 powernergia
#14 Mira los datos, en muchos puestos remunerados en la política local y autonómica donde se gana el mismo dinero o mas que en el congreso.

Aparte de eso, hay muchas mas cosas que el dinero, obviamente.
1 K 21
#19 Tensk
#16 Te tienes que ir a puestos autonómicos, que yo no he mencionado, o a ayuntamientos con un buen número de habitantes, que tampoco es lo que yo he dicho, y creo que lo estaba dejando claro.

Ya que estamos, Vigo, ciudad de unos 300.000 habitantes, el iluminado del alcalde cobra menos de 80.000€ (que me parece harto más de lo que merece, pero ese es otro tema) que son 60.000€ menos. El de Bilbao, cerca de 106.000, Almeida 111.000, Collboni 104.000

Me da que, con todo, los alcaldes trabajan…   » ver todo el comentario
0 K 10
ombresaco #11 ombresaco
#4 Pues para lo que gana un político con la exposión que tiene, no tengo yo muy claro que merezca la pena.

Ojo, lo que gana de forma directa. Poder tener asesores a dedo, e influencia en muchos ámbitos, pues entonces sí.
No hablo de Rufián en concreto, solo de forma genérica
0 K 11
#15 Tensk
#11 Casi, casi 140.000€ al año.
0 K 10
ombresaco #18 ombresaco
#15 eso serán varios sueldos (por ERC, diputado, y algo más).


Por mi parte, inisto, no hablaba de Rufiánm sino en genérico:

Asignación Constitucional (Base): 3.366,99 € al mes (datos de 2026).
Indemnización por gastos: Varía según si son de Madrid o fuera de Madrid (indemnización más alta para diputados de otras provincias).
Complementos por cargo: Adicionales para miembros de la Mesa, portavoces, etc..
Otros beneficios: Teléfono móvil, tarjeta de transporte, y pago de kilometraje/peajes.…   » ver todo el comentario
0 K 11
#20 Tensk
#18 Que si asistencias, que si jefe de no sé qué comisión, blablabla. Me tira de un pie si es el salario base o es total, se está levantando una pasta gansa a costa del estado opresor.

¿Que no le compensa? oye, que él decide en qué berenjenales se mete.
0 K 10
#17 MPPC
#4 Otros miran los sobres y se les pasa, prefiero lo primero.
1 K 21
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
Se da 18 meses para pensarselo
4 K 31
Mauricio_Colmenero #5 Mauricio_Colmenero
Se sacrifica el pobre ...
1 K 18
Jaime131 #6 Jaime131
"Pero es que la poltrona es tan cómoda, que da pereza levantarse", añadió Gabi.
1 K 18
JackNorte #3 JackNorte
Pues no te queda nada si pretendes encabezar algo a nivel nacional.
0 K 12
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... "Cada vez me compensa menos. Te rompes la cara por cosas por las que crees y luego te meten en un saco que es injusto", señaló el portavoz de ERC en el Congreso...
0 K 10
madeagle #9 madeagle *
Claro que le compensa. ¿Donde le van a pagar el pastizal que cobra ahora currando las mismas horas?
0 K 10
ElenaCoures1 #12 ElenaCoures1
Pilla un puesto político en un gobierno local y ya verías lo rápido que te llovían las críticas que ahora tú sueltas alegremente, payaso
0 K 7
#8 Martillo_de_Herejes
¿En qué trabajo va a ganar más trabajando menos con su curriculum?
0 K 7

