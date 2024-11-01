edición general
Los furros ya eran una subcultura peculiar: ahora llegan los "therians", gente que camina a cuatro patas

Llevan máscaras de animales, se mueven a cuatro patas y publican en redes tutoriales para perfeccionar el galope o el salto felino. Los therian no son un fenómeno nuevo, pero las redes sociales los han catapultado a la conversación digital. ¿Quiénes son, de dónde vienen, qué los diferencia de la moda de los furries, tienen derecho a su propio veterinario?

ombresaco #2 ombresaco
Más conversaciones y artículos de therians que therians
10
BastardWolf #8 BastardWolf
#2 hasta hace 4 dias no habia oido esa palabra en la vida. Pues de 4 dias para aca, cada 3 publicaciones en Facebook una lleva esa palabra (que aun no me he enterado de que coño va)
2
ombresaco #13 ombresaco *
#8 Se podría llamar transespcie. Gente que se siente perro, o gato, y piden ser tratados como tales. Parece que algunos piden que los traten veterinarios en lugar de médicos. Hay cierta tendencia a sentirse mascotas o animales salvajes. No sé si alguno se sentirá pez y exige vivir bajo el agua sin poder salir a la supuerficie a salir, animales que se usan para alimentar (vacas, pollos...) o que los toreen ?(
0
BastardWolf #18 BastardWolf
#13 suena a gente que necesita casito
0
Battlestar #24 Battlestar
#8 Yo conocía la palabra porque es como se llaman a las especies de "semihumanos" en muchos juegos, pero hasta estos días atrás no lo había oído en este contexto.
0
ombresaco #14 ombresaco
#4 No te preocupes, como digo en #2, es casi todo mentira
0
Wolfgang #16 Wolfgang *
#2 Pasa parecido con los okupas :calzador:
2
ombresaco #17 ombresaco
#16 Si un okupa se declara therian, se podría llamar a control de plagas?
0
Battlestar #21 Battlestar
#2 Bueno, es que también es que les ha dado por llamar therians a lo que toda la vida ha sido un furry xD Que el disfraz sea menos integral no lo convierte en "subcultura"
0
ombresaco #22 ombresaco
#21 según he leido, parece que la diferencia es que los furry simplemente se disfrazan, pero para los therians forma parte de su identidad.
0
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Impresionante como de una mierda de video de alguien haciendo el capullo vestido de animal ahora todo internet hablando de esto justo despues de lo de epstein

wow
2
angelitoMagno #15 angelitoMagno
Os explico la "moda":
Es un método para ganar dinero en onlyfans llamando la atención y sin tener que mostrar la cara.

Fin.
1
#3 DatosOMientes
Otra prueba más de que a una gran cantidad de gente lo que les gusta es ver a otros hacer el gilipollas de maneras absurdas.
1
#5 pascuaI
¿Por qué inventar nuevas palabras cuando ya teníamos suficientes para esto, como por ejemplo, demente, etc.?
1
Flogisto #10 Flogisto
#5 Porque si todos los therian son dementes no todos los dementes son therian. Hay que inventar palabras para conceptualizar los nuevos aspectos de una realidad cambiante.
1
devilinside #6 devilinside
Mas tontherians en el mundo, que no falten
1
#7 Kuruñes3.0 *
Pues yo a la gata esa me la follaba a lo felino, bien duro y a cuatro patas.Y sobre todo bien rápido para huir a la carrera después, que debe ser jodida de aguantar... xD
1
mahuer #11 mahuer
#7 No te olvides de morderle la nuca.
2
#12 Kuruñes3.0
#11 y comprar antiséptico para los arañazos... xD
0
#26 tobruk1234
#12 Y si te denuncia no te pueden condenar por violacion sino por maltrato animal.
1
nosomosnaiderl #4 nosomosnaiderl
El mundo se va a la mierda
1
#9 El_dinero_no_es_de_nadie
Más clientela para los veterinarios y menos listas de espera en los Centros de Salud :troll:
0
kastanedowski #20 kastanedowski
Xataca es spam chino
0
woody_alien #23 woody_alien
Home, va bien para jugar al teto, tienes la mitad del recorrido hecho.
0
#19 vGeeSiz
siempre es buen momento para construir unos cuantos manicomios
0
#25 A.D.Rubio
Desde que conozco esa subcultura ha brotado en mi un nuevo tipo de racismo.
0

