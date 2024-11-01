Los furros ya eran una subcultura peculiar: ahora llegan los "therians", gente que camina a cuatro patas

Llevan máscaras de animales, se mueven a cuatro patas y publican en redes tutoriales para perfeccionar el galope o el salto felino. Los therian no son un fenómeno nuevo, pero las redes sociales los han catapultado a la conversación digital. ¿Quiénes son, de dónde vienen, qué los diferencia de la moda de los furries, tienen derecho a su propio veterinario?