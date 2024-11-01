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Funcionan a -40 ºC y cuestan hasta un 40% menos: las baterías de sodio cambian el coche eléctrico

Funcionan a -40 ºC y cuestan hasta un 40% menos: las baterías de sodio cambian el coche eléctrico

Funcionan a -40 ºC y cuestan hasta un 40% menos: las baterías de sodio cambian el coche eléctrico. CATL acaba de firmar el mayor pedido de baterías de sodio de la historia: 60 GWh en tres años. Es el último capítulo de una tecnología que durante años fue promesa de laboratorio y que en 2026 se convierte en realidad comercial. Funcionan a 40 grados bajo cero, son hasta un 40% más baratas que el litio y reducen la dependencia de un puñado de países. La pregunta es por qué casi nadie habla de ellas en Europa.

| etiquetas: coches , electricos , bateria , sodio , cuestan 40% menos
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11 comentarios
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Comentarios destacados:    
Gry #1 Gry
La respuesta es que en Europa no tenemos la tecnología para fabricarlas. :-P
4 K 69
Supercinexin #6 Supercinexin *
#1 Habrá que conceder más subvenciones a Stellantis y Grupo Volkswagen, a ver si así...
1 K 31
HeilHynkel #2 HeilHynkel
En Europa al representar una ventaja de funcionamiento, las pondrán un 40% más caras que sus equivalentes de Litio. :roll:

Mentalidad capitalista.
2 K 37
Arzak_ #3 Arzak_
"Funcionan a -40 ºC" habrá que esperar una glaciación para poder ir a comprar el pan en el coche. :troll:
1 K 29
#8 Tronchador.
#3 Exagerado, solo tienes que irte a vivir a Yakutia.
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#5 Comorr
Eso es porque no valen Na
2 K 28
#4 Marisadoro
Por primera vez en la electrificación, el cuello de botella no son las minas, sino las patentes y la capacidad industrial.
1 K 25
Aguarrás #10 Aguarrás
Tengo entendido que la densidad energética es menor que las de litio convencionales, con lo cual para coches la autonomía es aún baja.
Lo mismo me "he colao", pero por ahora les queda por mejorar.
0 K 13
arturios #11 arturios
#10 Efectivamente, su autonomía es baja, pero al ser muy baratas se pueden usar en coches exclusivamente urbanos y sistemas de almacenamiento energético de renovables.
1 K 24
HartzBaltz #9 HartzBaltz
Como he dicho mil veces desde hace años, la clave está en las baterías. Transporte y almacenamiento. Esta es la razón por la que las compañías energéticas odiaban tanto el coche eléctrico, sabian que su enorme i+d traeria esta situacion. En pocos años se masificarán estas baterías duraderas acabando con la intermitencia de las renovables. Se crearán comunidades independientes de la red, etc. Chúpate esa empresa energética!
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Estoeslaostia #7 Estoeslaostia
Otro bulardo sobre baterías...y sin grafeno.
Donde hemos ido a parar.
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