¿Qué fue de los votantes de centro?

Pero precisamente en un contexto de polarización máxima, cuando han quedado relegados a un segundo plano y carecen de una oferta electoral dirigida específicamente a ellos, es cuando resulta de mayor interés volver a poner el foco sobre ellos, los otrora codiciados votantes de centro. ¿Cuántos son ahora?; ¿Qué opciones se plantean a la hora de votar?; ¿Cómo han reaccionado a la polarización política? Para responder a estas preguntas, partimos de dos supuestos basados en el estudio “El significado y contenido del centro ideológico en España”...