¿Qué fue de los votantes de centro?

Pero precisamente en un contexto de polarización máxima, cuando han quedado relegados a un segundo plano y carecen de una oferta electoral dirigida específicamente a ellos, es cuando resulta de mayor interés volver a poner el foco sobre ellos, los otrora codiciados votantes de centro. ¿Cuántos son ahora?; ¿Qué opciones se plantean a la hora de votar?; ¿Cómo han reaccionado a la polarización política? Para responder a estas preguntas, partimos de dos supuestos basados en el estudio “El significado y contenido del centro ideológico en España”...
Se llama la "ventana de Overton", si pones a radicales de la derecha y no muestras ni los moderados de izquierdas, al final el centro se considera extrema izquierda.
Eso se ve más simple en USA, tanto porque está más lejos y desde la distancia se ven mejor las cosas, como porque la "izquierda" ya está está a la derecha de nuestro PSOE.
Hace 50 años en un discurso presidencial republicano dijo que… » ver todo el comentario
Yo no soy un medio de comunicación.
Creada exprofeso, en Feb/26.
Es un agitador de VOCS.
Gracias.
Decir que no hay tertulianos de izquierdas, cuando una de las estupideces de esta semana fue lo de Santaolalla pues, a ver...
Claro, super balanceado...
No has visto un anarquista de verdad en la tele en tu vida Julio.
Estaba poniendo un único ejemplo, pero bueno, el problema no está ahí sino en que tú eres quien da el carnet de izquierda verdadera y, por tanto, no tengo opción a poner más ejemplos.
Vamos, que sí la tengo pero paso de que me vengas tú diciendo que si tal es socialdemócrata o qué.
Ah, y por lo visto sólo se puede compensar un extremismo si se pone a otro extremista contrario. Super lógico.