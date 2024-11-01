edición general
¿Qué fue de los votantes de centro?

¿Qué fue de los votantes de centro?

Pero precisamente en un contexto de polarización máxima, cuando han quedado relegados a un segundo plano y carecen de una oferta electoral dirigida específicamente a ellos, es cuando resulta de mayor interés volver a poner el foco sobre ellos, los otrora codiciados votantes de centro. ¿Cuántos son ahora?; ¿Qué opciones se plantean a la hora de votar?; ¿Cómo han reaccionado a la polarización política? Para responder a estas preguntas, partimos de dos supuestos basados en el estudio “El significado y contenido del centro ideológico en España”...

WcPC
Solo tenemos partidos y tertulianos de derecha o de extrema derecha...
Se llama la "ventana de Overton", si pones a radicales de la derecha y no muestras ni los moderados de izquierdas, al final el centro se considera extrema izquierda.
Eso se ve más simple en USA, tanto porque está más lejos y desde la distancia se ven mejor las cosas, como porque la "izquierda" ya está está a la derecha de nuestro PSOE.

Hace 50 años en un discurso presidencial republicano dijo que…   » ver todo el comentario
Fran_García_Torres
#6 Overton, lo que tú haces con la extrema izquierda vamos xD
WcPC
#9 ¿Lo que yo hago?
Yo no soy un medio de comunicación.
#11 Galton
#10 He aquí #9 que no sabe donde tiene la derecha, ni la izquierda... aunque vota al PP/VOX
Herumel
#11 #10 Cuenta bot que desde hace tiempo se oculta tras usuarios creadora con nombres de jugadores del R. Madrid,
Creada exprofeso, en Feb/26.
Es un agitador de VOCS.
WcPC
#19 Tengo que aprender a mirar eso cuando veo comentarios absurdos como el de este tipo. :wall:
Gracias.
#15 Tensk
#6 Has oído campanas pero estarás en el fondo de un valle y ni puta idea de dónde por culpa del eco.

Decir que no hay tertulianos de izquierdas, cuando una de las estupideces de esta semana fue lo de Santaolalla pues, a ver...
WcPC
#15 Tienes una carteva de locos ultra capitalistas y anti estado a un lado, en todos los debates en todos los medios, pero al otro tienes una socialdemócrata...
Claro, super balanceado...
:palm: :palm: :palm:
No has visto un anarquista de verdad en la tele en tu vida Julio.
#22 Tensk
#16 Supongo que querrías decir caterva.

Estaba poniendo un único ejemplo, pero bueno, el problema no está ahí sino en que tú eres quien da el carnet de izquierda verdadera y, por tanto, no tengo opción a poner más ejemplos.

Vamos, que sí la tengo pero paso de que me vengas tú diciendo que si tal es socialdemócrata o qué.

Ah, y por lo visto sólo se puede compensar un extremismo si se pone a otro extremista contrario. Super lógico.
#5 VFR
Siguen votando a UCD
YSiguesLeyendo
son esa gente que no es de izquierdas ni de derechas, verdad? ya, ya, jajá!
YSiguesLeyendo
... realizado en 2011 por Mariano Torcal, catedrático de Ciencia Política de la Universitat Pompeu Fabra. Por un lado, que los electores que se posicionan en el 5 de la escala ideológica (1 derecha-10 izquierda) son los que, en función de sus preferencias políticas y electorales, pueden ser considerados votantes de centro en sentido estricto (a diferencia de los que se posicionan en la casilla 6, más escorados a la derecha). Por otro lado, que los electores que se posicionan en el centro no lo hacen por falta de conocimiento de los conceptos de izquierda y derecha...
Uge1966
¿El PSOE no es centro? o_o
domadordeboquerones
#12 El PSOE a veces es centro, otras ultraizquierda y otras ultraderecha. Es inclasificable!
#18 chavi
#12 Si. lo es.
IvanDrago
Que ahora votamos PCTE xD
Edheo
que no hombre, lo que pasa, es que ahora, estamos "polarizados", en los mass media no paran de decirlo
Quel
En el momento que todo lo que no sea yo y los míos se convierta el la peligrosa ultraotro, deja de existir el "centro".
#7 VFR
#3 Ahora se vota en contra de en lugar de a favor de
Quel
#7 Si.
domadordeboquerones
Y yo que me gustan algunas propuestas de la izquierda y otras de la derecha que soy.
Quel
#13 Eres ultraotro para los dos.
