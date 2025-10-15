Freno en el autoconsumo: por qué cada vez menos gente apuesta por paneles

Tras años de crecimiento a doble dígito, el sector se ha frenado en seco. En 2024, España instaló prácticamente la misma potencia solar que el año anterior, con 6.039 MW nuevos, apenas un 1,47% menos que en 2023. Pero el dato preocupante está en los tejados: el autoconsumo cayó un 31%, con 1.182 MW menos instalados, según el informe anual de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF). "El autoconsumo tiene dos partes, el ahorro en consumo y vender los excedentes para amortizar tu inversión, dependes de esos dos componentes"
| etiquetas: autoconsumo , fotovoltaica , unef , próxima energía
elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2025-10-15/se-acabaron-las-ayudas-a-
#2 Pues sin ayudas ni subvenciones lo va a tener más difícil
Además como te descuides llegan los del lado bueno de la historia y te meten un nuevo impusto al sol, o encarecen el consumo de oxígeno, o te roban la casa o cualquier hijoputez de las suyas.… » ver todo el comentario
A poco que no se tenga vehículo que cargar, calefacción eléctrica, o no sea una familia de 4 miembros, no merece la pena.
Por lo que tengo entendido para el autoconsumo hay que hacer una inversión bastante fuerte, a amortizar en unos 10~15 años.
Pues lo has entendido bastante mal, porque yo estimo amortizar los paneles en menos de cinco años. Encima me lo han financiado al 0% durante 18 meses.
Entre la desgravación de hacienda por mejorar la eficiencia energética y el ahorro en IBI ya se paga más del 30% en mi caso. El resto se ahorra en el recibo de la luz.