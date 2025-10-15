Freno en el autoconsumo: por qué cada vez menos gente apuesta por paneles

Tras años de crecimiento a doble dígito, el sector se ha frenado en seco. En 2024, España instaló prácticamente la misma potencia solar que el año anterior, con 6.039 MW nuevos, apenas un 1,47% menos que en 2023. Pero el dato preocupante está en los tejados: el autoconsumo cayó un 31%, con 1.182 MW menos instalados, según el informe anual de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF). "El autoconsumo tiene dos partes, el ahorro en consumo y vender los excedentes para amortizar tu inversión, dependes de esos dos componentes"