edición general
5 meneos
48 clics
Freno en el autoconsumo: por qué cada vez menos gente apuesta por paneles

Freno en el autoconsumo: por qué cada vez menos gente apuesta por paneles

Tras años de crecimiento a doble dígito, el sector se ha frenado en seco. En 2024, España instaló prácticamente la misma potencia solar que el año anterior, con 6.039 MW nuevos, apenas un 1,47% menos que en 2023. Pero el dato preocupante está en los tejados: el autoconsumo cayó un 31%, con 1.182 MW menos instalados, según el informe anual de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF). "El autoconsumo tiene dos partes, el ahorro en consumo y vender los excedentes para amortizar tu inversión, dependes de esos dos componentes"

| etiquetas: autoconsumo , fotovoltaica , unef , próxima energía
4 1 0 K 59 actualidad
13 comentarios
4 1 0 K 59 actualidad
Comentarios destacados:      
cosmonauta #1 cosmonauta
Por lo mismo que el coche eléctrico. El que estaba interesado, ya las ha puesto o se ha comprado el coche.
9 K 124
#2 bizcobollo
#1 El que estaba interesado y podía pagarlo. Falta el que está interesado y no puede.
4 K 53
#3 El_dinero_no_es_de_nadie *
Y el artículo no menciona la finalización de las ayudas a las instalaciones individuales ya que es reciente y no se sabe como afectará a las nuevas instalaciones
elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2025-10-15/se-acabaron-las-ayudas-a-

#2 Pues sin ayudas ni subvenciones lo va a tener más difícil
2 K 23
#6 Pixmac
#3 Y que la electricidad no está tan cara (no es lo mismo pagar a 0,15€ el kW/h que a 0,40 o 0,50€) como cuando comenzó la guerra de Ucrania. Sin un diferencial de precio muy grande no hay tanto interés en realizar un gasto así, tenga ayudas o no.
1 K 32
#5 giputxilandes
#1 ya, por eso seguimos batiendo record mes tras mes de BEV :roll:
0 K 10
Escafurciao #10 Escafurciao
#1 otra cosa sería que legalizaran la maria
0 K 8
asola33 #9 asola33
Resumiendo: Con placas, produces al mediodía que es cuando va regalada. No te la compran o te pagan poquísimo y la que usas, la podrías comprar barata a la compañía sin hacer ninguna inversion ni follones. Y las baterías son muy caras...
1 K 23
gordolaya #13 gordolaya *
#9 Mi instalación lleva batería, como comenté en otro post, llevo desde abril sin prácticamente consumos desde la red, y mis cálculos (sin tener en cuenta la subvenciones) amortizan la instalación en unos 6-7 años...., de largo la mejor inversión que he hecho...., creo que el truco está en no vender excedentes, almacenarlos en baterías estacionarias, virtuales o en tu coche eléctrico.
0 K 10
Aeren #4 Aeren
Por lo que tengo entendido para el autoconsumo hay que hacer una inversión bastante fuerte, a amortizar en unos 10~15 años. Es un desembolso que las familias españolas no se pueden permitir porque quien no vive al mes, vive al año. Pero el bolsillo español no puede mirar a un futuro incierto de 15 años.

Además como te descuides llegan los del lado bueno de la historia y te meten un nuevo impusto al sol, o encarecen el consumo de oxígeno, o te roban la casa o cualquier hijoputez de las suyas.…   » ver todo el comentario
0 K 10
#7 aitkiar
#4 Lo primero que no tienen los trabajadores es un techo que llenar de paneles solares. La gran malloría de las familias trabajadoras en España vivimos en pisos.
2 K 28
#8 encurtido
#4 No es sólo es solo la inversión, es el mantenimiento. Hace unos pocos años solía costar unos 200€ año.

A poco que no se tenga vehículo que cargar, calefacción eléctrica, o no sea una familia de 4 miembros, no merece la pena.
1 K 19
HeilHynkel #11 HeilHynkel *
#4

Por lo que tengo entendido para el autoconsumo hay que hacer una inversión bastante fuerte, a amortizar en unos 10~15 años.

Pues lo has entendido bastante mal, porque yo estimo amortizar los paneles en menos de cinco años. Encima me lo han financiado al 0% durante 18 meses.

Entre la desgravación de hacienda por mejorar la eficiencia energética y el ahorro en IBI ya se paga más del 30% en mi caso. El resto se ahorra en el recibo de la luz.
0 K 19
gordolaya #12 gordolaya
#4 Este año he instalado placas y según mis cálculos de servilleta, sin tener en cuenta las subvenciones (que a saber cuando llegan) yo amortizaría la inversión en 6-7 años, ojo y mi instalación lleva batería lo que la encarece bastante..., lo de 10-15 años no lo veo.
0 K 10

menéame