9
meneos
17
clics
Francia descarta unirse al Consejo de Paz de Trump
París sostiene que la propuesta del presidente de Estados Unidos “plantea cuestiones de gran calado, en particular en lo relativo al respeto de los principios de la ONU”.
etiquetas
francia
macron
trump
consejo de paz
8
1
0
90
actualidad
5 comentarios
actualidad
#2
Pointman
Básicamente Trump le está regalando 1000 millones al chiringuito de su yerno para que esté, el propio Trump y sus amigotes puedan salir (más) en la tele sintiendose importantes
1
30
#1
Pertinax
Parece Macron está dando bastante más por culo a Trump que muchos otros.
1
27
#3
Ovidio
#1
Francia puede, ya que es potencia nucelar
0
9
#5
Suleiman
En breve con Abascal nos unimos.
0
13
#4
antesdarle
“Putin y Lukashenko entre los convocados.” Pues ya tenemos la lista del mister.
0
12
