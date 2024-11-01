edición general
Francia descarta unirse al Consejo de Paz de Trump

París sostiene que la propuesta del presidente de Estados Unidos “plantea cuestiones de gran calado, en particular en lo relativo al respeto de los principios de la ONU”.

Pointman
Básicamente Trump le está regalando 1000 millones al chiringuito de su yerno para que esté, el propio Trump y sus amigotes puedan salir (más) en la tele sintiendose importantes
Pertinax
Parece Macron está dando bastante más por culo a Trump que muchos otros.
Ovidio
#1 Francia puede, ya que es potencia nucelar
Suleiman
En breve con Abascal nos unimos.
antesdarle
“Putin y Lukashenko entre los convocados.” Pues ya tenemos la lista del mister.
