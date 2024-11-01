edición general
331 meneos
586 clics
La fortuna de Francisco Franco, rico por la gracia de Dios

La fortuna de Francisco Franco, rico por la gracia de Dios

El dictador tuvo España a sus pies, la mayor riqueza que cabía, pero más allá del intangible, están las pesetas: se quedó con donaciones a la "causa nacional", levantó un entramado de empresas y acaparó regalos que lo convirtieron en millonario.

| etiquetas: francisco franco , dictadura , fortuna , dinero , franquismo
129 202 2 K 300 politica
32 comentarios
129 202 2 K 300 politica
Comentarios destacados:        
Ramen #6 Ramen
Que se lo digan a los joyeros, que tenían que cerrar cuando se enteraban de que venía "la collares" para que no les robara
8 K 78
#27 pcmaster
#6 Tengo oido que cerraban todos menos uno, y que luego pagaban entre todos lo que se llevaba.
1 K 23
#2 concentrado
Todo ganado con el sudor de su frente y sin meter la mano en la caja de nadie :troll:
2 K 37
#3 diablos_maiq
Qué gracioso, este dios :ffu:
2 K 34
Foxdie #5 Foxdie *
#4 Toma anda :calzador:, tómate el sintróm, que te va a dar algo.
2 K 21
Top_Banana #19 Top_Banana
#16 Lo que tú esperes me importa poco, siento decírtelo. Te estaba recomendado de una manera educada, que estudies y aprendas la historia de España.
0 K 19
Top_Banana #25 Top_Banana
#24 Es la historia repitiéndose una y otra vez.
0 K 19
Top_Banana #20 Top_Banana *
Por eso robar a los Franquistas está bien. Cuidado esas pulseritas, ¡Que vuelan! :troll:
0 K 19
yopasabaporaqui #29 yopasabaporaqui
#14 "Todos los días han pasado cosas"

Tú en los cumpleaños debes de ser la alegría de la huerta xD xD xD
1 K 18
Expat_Guinea_Ecuatorial #10 Expat_Guinea_Ecuatorial
El articulo es bastante malo, pocas pruebas, muchos rumores. De hecho dice lo del oro de Moscu como "supuestamente", como si no fuera un hecho historico probado

La PSOE intento probar que Franco habia robado a lo grande pero no pudieron
1 K 17
Brill #12 Brill
#10 Franco personalmente no robó demasiado porque no le hacía falta: el país entero era suyo. Y pobre del que le negara nada.

Y la fortunaza que disfrutan sus descendientes no ha salido de su trabajo, eso seguro.
2 K 29
#28 pcmaster
#12 Robaban para él.
0 K 12
johel #18 johel *
#10 Cuando te tiras 40 años destruyendo pruebas, los 30 años posteriores los jueces del regimen siguen en los mismos puestos y todos los testigos estan en las cunetas con balas en la frente, es dificil probar nada.
Pero vamos que hay veces que las pruebas son irrelevantes, ya sabes que nunca se ha podido probar judicialmente que habia españoles en los campos de concentracion nazis (para el regimen no eran españoles, en el listado no figuran como españoles)  media
1 K 17
AlbertoPiO #8 AlbertoPiO
Y todo lo que robaron a los "rojos".
2 K 16
tierra_del_hielo #7 tierra_del_hielo *
Otra noticia de Franco. Cuando les da por una cosa a la chupipandi son muy pesados.
3 K 13
Brill #11 Brill
#7 Sabes qué día es hoy, ¿verdad?
7 K 75
tierra_del_hielo #14 tierra_del_hielo
#11 el dia que se publico el primer manga de Dragon Ball? el lanzamiento del primer sistema operativo Windows?

Todos los dias han pasado cosas. No significa que tengamos que ser tan pesados en la portada.
2 K 16
Top_Banana #13 Top_Banana
#7 "quien olvida la historia está condenado a repetirla"
6 K 64
tierra_del_hielo #16 tierra_del_hielo
#13 espero que entonces te hayas estudiado la historia economica para no volver a repetir medidas desastrosas (ej: controles de precios).
0 K 7
#17 soberao
#9 goto #13
0 K 13
#24 nacho_lobez
#13 No es historia. El franquismo sigue vivo 50 años después. Mira la condena al fiscal general del estado. Eso es el franquismo diciendo que Ayuso no se toca.
1 K 16
#9 OctavioPio
Como gusta Franco en meneame. A ver si en vez de rojos esto está lleno de adoradores disfrazados de rojos.

Que pesaos. 50 años muerto. 48 en democracia. Me preocupan mas la actualidad que el pasado lejano la verdad.
3 K 13
domadordeboquerones #21 domadordeboquerones
#9 Ahora y más que nunca Franco es el comodín perfecto para tapar las mierdas.
0 K 6
imagosg #26 imagosg
#9 Pues creo que Franco a PPVox les gusta mucho, pero mucho, de hecho sigue habiendo simbología franquista , miles de asesinados en las cuentas y una enorme cruz construida con mano en obra esclava que les gusta mucho, pero mucho .
1 K 23
#30 OctavioPio
#26 Jamas he escuchado tal cosa de sus bocas. Casi siempre que escucho hablar de Franco es algun pobre desgraciado cabreado con el mundo echando la culpa a uno que ya estaba muerto cuando ellos nacieron.
0 K 6
johel #15 johel
Claro, luego el Bribon heredero llego bien surtido de lecciones.
0 K 10
#31 guixOS
Es condenar al fiscal general del estado, y llenarse la portada de FRANCO, FRANCO, FRANCO.
0 K 7
Foxdie #1 Foxdie *
Manda cojones que la casa Cornide de la Coruña sea BIC y en Oviedo el palacio del marqués de San Feliz no.
0 K 7
nemesisreptante #4 nemesisreptante *
#1 manda huevos preguntarle a alguien de menos de 25 años quien tiene más dinero la familia franco o la de Sanchez y escuchar la respuesta.
8 K -16
#22 flixter
Y todo eso sin meterse en política, ojo
0 K 6
#23 To_lo_loco
Los del club de paquita la culona saben bien lo que es labrar una fortuna y no parecer lo que se es.
0 K 6

menéame