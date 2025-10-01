edición general
Al fondo a la derecha: Milei arrasa en las legislativas

El Gobierno de Javier Milei tiene dos años y diputados y senadores suficientes para avanzar con las reformas que completen el proceso de latinoamericanización de Argentina. Entre ellas, una reforma laboral que termine de desintegrar a los trabajadores, a sus sindicatos y cualquier tipo de organización social que pueda coordinar algún tipo de resistencia. Y, como ya dijo el presidente, destruir el Estado. Más precisamente, acabar con el sector público vinculado a la educación y a la salud, y subirle el volumen a los aparatos represivos.

#1 Pozitronico
...Dos años para entregar todos los recursos posibles a empresas extranjeras, preferiblemente de Estados Unidos.

#2 Supercinexin
Menudo tongo ha debido de haber ahí.

#3 Findeton
#2 Al revés, el tongo fue el 7 septiembre. Gracias a usar la "boleta única", en estas elecciones los kirchneristas no pudieron hacer fraude electoral, que era su modus operandi.

#5 Somozano
Latinoamericanizacion de Argentina
Porque hasta ahora era una socialdemocracia nórdica

Por cierto el general Perón es el único amigo de Franco con calle en Madrid

Curiosamente los rojos no protestan

#6 capitan__nemo
Con la amenaza del mafioso de Trump y la brutal injerencia extranjera en redes que habrá habido.
www.meneame.net/story/lucrativo-negocio-guerra-permanente/c014#c-14

#4 Findeton
Ohhh zurditos llorando. ¿No es genial?

#7 CerdoJusticiero
#4 ¿Qué clase de adulto dice 'zurditos'?

(No hace falta que respondas, es una pregunta retórica.)

#8 Findeton
#7 Del artículo: "a dos años para las elecciones presidenciales, Kicillof aparece como la esperanza".

Mientras Kicillof sea la "esperanza" de la oposición, Fuerza Patria seguirá sacando 24% (como ayer) o menos. Porque recordemos que en ese 31% estaban otras fuerzas aparte de Fuerza Patria, fuerzas que de hecho van a votar a favor de las medidas de Milei (ya lo hicieron en 2024). Fuerza Patria ayer sacó 24%.

Recordemos que Kicillof fue ministro de economía de la ladrona y…   » ver todo el comentario

#9 CerdoJusticiero
#8 Es muy interesante eso que cuentzzzZZZZZzzzzzZzzzZzzz...

#11 Findeton
#9 Duerme, hasta 2031 mínimo. :troll: :-D :clap: :ferrari:

#12 CerdoJusticiero
#11 De eso nada. No quiero perderme las próximas creaciones de las más agudas mentes de derechas del mundo, como por ejemplo 'zurdito'.

#13 Findeton
#12 Lo tuyo es masoquismo.

#16 CerdoJusticiero
#13 Lo dice quien se pasa día y noche defendiendo a Milei, efusivamente felicitado por esta hez genocida:

meneame.net/story/quien-atreve-gana-netanyahu-felicita-resalta-triunfo

#17 Findeton
#16 Falacia de "culpable por asociación".

#10 mcfgdbbn3
#4: Yo no lloro, lo único que pido es que los que votaron a Milei, que luego no vengan aquí a decir que si el sanchismo X o el sanchismo Y, que se queden en Argentina disfrutando lo que han votado, tanto para lo bueno, como para lo malo.

Solo pido que sean consecuentes con sus actos.

#15 thekeeper
Que mal lo tuvieron que hacer los peronistas para que este sea la salvacion

#14 Toponotomalasuerte
Me jode por los argentinos, pero ahora el indigente mental hijo de puta no tiene excusas para no poder sacar toda su ruina adelante.
Veremos hasta donde es capaz de derruir argentina. A mí ya me parecía una barbaridad, pero a ver si va a ser como Trump y aún es capaz de superarse.


