Al fondo a la derecha: Milei arrasa en las legislativas

El Gobierno de Javier Milei tiene dos años y diputados y senadores suficientes para avanzar con las reformas que completen el proceso de latinoamericanización de Argentina. Entre ellas, una reforma laboral que termine de desintegrar a los trabajadores, a sus sindicatos y cualquier tipo de organización social que pueda coordinar algún tipo de resistencia. Y, como ya dijo el presidente, destruir el Estado. Más precisamente, acabar con el sector público vinculado a la educación y a la salud, y subirle el volumen a los aparatos represivos.
| etiquetas: política , elecciones , argentina
Porque hasta ahora era una socialdemocracia nórdica
Por cierto el general Perón es el único amigo de Franco con calle en Madrid
Curiosamente los rojos no protestan
(No hace falta que respondas, es una pregunta retórica.)
Mientras Kicillof sea la "esperanza" de la oposición, Fuerza Patria seguirá sacando 24% (como ayer) o menos. Porque recordemos que en ese 31% estaban otras fuerzas aparte de Fuerza Patria, fuerzas que de hecho van a votar a favor de las medidas de Milei (ya lo hicieron en 2024). Fuerza Patria ayer sacó 24%.
Recordemos que Kicillof fue ministro de economía de la ladrona y…
meneame.net/story/quien-atreve-gana-netanyahu-felicita-resalta-triunfo
Solo pido que sean consecuentes con sus actos.
Veremos hasta donde es capaz de derruir argentina. A mí ya me parecía una barbaridad, pero a ver si va a ser como Trump y aún es capaz de superarse.