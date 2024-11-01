El FMI alerta del impacto de la IA sobre el empleo: "Será un tsunami"

Por la rapidez de los avances y su efecto sobre la demanda de habilidades, los salarios y las oportunidades de contratación para los jóvenes, según ha advertido la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva. Georgieva ha señalado la transformación masiva de la demanda de habilidades a causa de la IA, cuya implementación en los próximos años se espera que afecte al 60% de los empleos en las economías avanzadas, ya sea para mejorarlos, eliminarlos o transformarlos.
| etiquetas: alerta , impacto , ia , empleo , tsunami
Allá ellos, los empresaurios que pongan todos sus huevos en la cesta de la IA, no será que no se haya advertido al respecto. De momento recurren a esto como la excusa perfecta para adelgazar plantillas, aumentar beneficios y exprimir más y mejor. Pero la realidad es que la mayoría del trabajo diario no lo saca ni lo sacará adelante la IA ni por asomo.
La ia es una herramienta a nuestro servicio, no un objetivo en sí como acabamos convirtiendo cualquier tecnología que acaba sometiéndonos por abducción.
No verás a un teletrabajador ni a una ia plantando patatas, reparándote el calentador de agua ni curándote una herida, pero sí vemos a drones matando humanos y pronto los perros de bostondinamics ametrallándonos.