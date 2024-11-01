edición general
El FMI alerta del impacto de la IA sobre el empleo: "Será un tsunami"

El FMI alerta del impacto de la IA sobre el empleo: "Será un tsunami"

Por la rapidez de los avances y su efecto sobre la demanda de habilidades, los salarios y las oportunidades de contratación para los jóvenes, según ha advertido la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva. Georgieva ha señalado la transformación masiva de la demanda de habilidades a causa de la IA, cuya implementación en los próximos años se espera que afecte al 60% de los empleos en las economías avanzadas, ya sea para mejorarlos, eliminarlos o transformarlos.

Natxelas_V #1 Natxelas_V
Estamos en fase de negación. No molesten, por favor.
Findeton #8 Findeton
#1 Tonterías, la IA sólo es un aumento de productividad y eso genera más trabajos, no menos, como demuestran todas las revoluciones industriales desde hace 3 siglos.
Natxelas_V #9 Natxelas_V
#8 Opino lo mismo. Pero hay mucho agorero que necesita vender amarillismo.
Dragstat #5 Dragstat
Me pregunto si Lagarde ha soltado una carcajada, cuál villano de Marvel, después de decir que le preocupan la distribución de la riqueza, el tejido social y los jóvenes.
Falk #3 Falk
Se van a perder un montón de empleos a la par que se van a empeorar un montón de servicios. Si ya es un despropósito llamar a atención al cliente y que te conteste una máquina...
#7 Pitchford
#3 Creo que ya es obligatoria la atención al cliente por una persona, al menos en segunda instancia. La máquina está bien para cuestiones repetitivas que aburrirían a un caballo de madera.
#2 Chappie *
el progreso no es esto; decía un progresista desde su puesto remunerado. :shit:
nilien #6 nilien
Lo de las advertencias sensacionalistas también va para meter en vereda a los curritos, que sintamos el miedo en el cuerpo y no digamos ni mú ante explotaciones, desigualdades e injusticias varias...

Allá ellos, los empresaurios que pongan todos sus huevos en la cesta de la IA, no será que no se haya advertido al respecto. De momento recurren a esto como la excusa perfecta para adelgazar plantillas, aumentar beneficios y exprimir más y mejor. Pero la realidad es que la mayoría del trabajo diario no lo saca ni lo sacará adelante la IA ni por asomo.
#10 pirat
Hay quien trabaja y quien "gestiona" por no decir "parasita" el trabajo de los demás, principalmente en ciudades que es lo que se llama teletrabajo porque no es trabajo y sería prescindible o al menos "optimizable".
La ia es una herramienta a nuestro servicio, no un objetivo en sí como acabamos convirtiendo cualquier tecnología que acaba sometiéndonos por abducción.
No verás a un teletrabajador ni a una ia plantando patatas, reparándote el calentador de agua ni curándote una herida, pero sí vemos a drones matando humanos y pronto los perros de bostondinamics ametrallándonos.
#4 Cincocuatrotres
Y en nuestro país que somos una colonia de los que poseen esas tecnologías, será una escabechina, aun si seríamos un país soberano podíamos aprovechar las ventajas y minimizar los efectos adversos, pero siendo una colonia los españoles les importamos una mierda, que Dios nos pille confesados.
