Finlandia detiene un barco mientras dañaba un cable de telecomunicaciones internacionales

Finlandia detiene un barco mientras dañaba un cable de telecomunicaciones internacionales

Un cable de datos entre Helsinki y Tallin, propiedad de la empresa de telecomunicaciones finlandesa Elisa, resultó dañado el miércoles, según informó la compañía, mientras que el gobierno anuncia la detención de un buque procedente de Rusia y su tripulación

rusia , finlandia
Comentarios destacados:        
#1 Setis
Comentarios diciendo que la culpa es de la OTAN por favor aquí debajo:
9 K 64
Nómada_sedentario #2 Nómada_sedentario
#1 la culpa es de la OTAN

Feliz año!!
4 K 56
#4 Setis
#2 Feliz Año Huevo!
0 K 7
Don_Pixote #3 Don_Pixote
#1 La OTAN que va provocando con cables submarinos
6 K 54
sorrillo #5 sorrillo *
#1 Cuando es Rusia nos enteramos tan pronto ha ocurrido, con el Nord Stream aún seguimos esperando a saber quién fue.
6 K 62
#7 Setis
#5 Así me gusta, admitiendo bien pronto quién está detrás en lugar de decir que no sabemos nada.
2 K 21
Supercinexin #16 Supercinexin
#7 Hay que tener mucha imaginación para interpretar que #5 haya admitido absolutamente nada en su comentario.
1 K 6
#8 PerritaPiloto
#5 A esos no les pillamos con las manos en la masa. O con la escafandra puesta y cargas submarinas.
0 K 8
sorrillo #9 sorrillo *
#8 Se hicieron investigaciones y se callaron las conclusiones. Cuando es Rusia nadie se calla.
1 K 28
Supercinexin #17 Supercinexin
#8 A éste tampoco le han pillado nada. Simplemente les ha petado un cable de comunicaciones, han visto un buque ruso en la zona y les han detenido. Por ser rusos, básicamente, sospechosos instantáneos y culpables inmediatos en cuanto confirmamos que efectivamente son rusos.

Si hubieran sido estadounidenses... ni les hubieran dado el alto.

La noticia es errónea por el titular. Dice textualmente "...detiene un barco mientras dañaba un cable de comunicaciones" afirmando que ha sido ese barco, mientras que luego en el texto te das cuenta de que no se ha confirmado nada y simplemente lo han detenido "por sospechoso".
3 K 29
Garbns #18 Garbns *
#17 Léete la noticia por lo menos, que los pillaron con las manos en la masa anclas en el agua

l. La guardia costera con uno de sus helicópteros comprobó que la nave había lanzado el ancla mientras seguía navegando en una zona donde discurre el conglomerado de cables que unen Finlandia con el continente.
0 K 10
Supercinexin #20 Supercinexin
#18 Ok entonces todo confirmado ya y han sido ellos.
0 K 17
Don_Pixote #10 Don_Pixote
#5 en menéame se sabe :troll:
4 K 41
io1976 #21 io1976
#5 Fue Rusia, como los ataques a la central nuclear de Zaporiyia en manos rusas.
Es de cajon! :shit:
0 K 10
zentropia #22 zentropia
#5 mira que hay ordenes de detencion y todo.
0 K 10
#13 mcfgdbbn3
#1: La culpa es de la OTAN, por no haber ¡Fium, fium! a Putinia antes de que tuvieran armamento nucelar. :-P

#Disclaimer: este mensaje es broma.
0 K 12
#15 pozz *
Van mas de una treintena de sabotajes a cables submarinos en los ultimos 3 años.. y los rusoplanistas occidentales dando palmas con las orejas por esos nazis rusos.
2 K 17
#6 davidsanyo
Lo siento, no me di cuenta de que iba arrastrando el ancla... ¿Quién se cree esa patraña? ¿Se puede soltar un ancla sin que se entere nadie a bordo?¿No lo nota el piloto al variar la maniobrabilidad?
0 K 6
RoterHahn #11 RoterHahn
#6
Dependera de lo medio lleno que este la botella de zumo de patata. :troll:
0 K 13
#12 Setis
#6 "Este mapa que me vendieron en Moscú dice que en esta zona es obligatorio bajar el ancla".
1 K 15
Yoryo #14 Yoryo
#6
Opción A --> El piloto estaba durmiendo la mona
Opción B --> El capitán y el piloto estaban durmiendo la mona
Opción C --> El capitán, el primer oficial y el piloto estaban durmiendo la mona
Opción D --> Todos a bordo estaban durmiendo la mona
Opción E --> Fake news
0 K 10
Garbns #19 Garbns
#6 No, no se puede soltar un ancla sin que nadie se de cuenta
1) quitar la mordaza y la boza
2) quitar el freno manual
3) embragar el windlass
4) encender el motor hidráulico
5) bajar el ancla
6) seguir navegando notando el freno del ancla y la cadena bajadas

Para el que venga a decir "ha sido un fallo mecánico", tienen que ser varios fallos seguidos y si pasa lo primero que se hace es parar el barco
0 K 10

