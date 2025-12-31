Finlandia detiene un barco mientras dañaba un cable de telecomunicaciones internacionales

Un cable de datos entre Helsinki y Tallin, propiedad de la empresa de telecomunicaciones finlandesa Elisa, resultó dañado el miércoles, según informó la compañía, mientras que el gobierno anuncia la detención de un buque procedente de Rusia y su tripulación
Feliz año!!
Si hubieran sido estadounidenses... ni les hubieran dado el alto.
La noticia es errónea por el titular. Dice textualmente "...detiene un barco mientras dañaba un cable de comunicaciones" afirmando que ha sido ese barco, mientras que luego en el texto te das cuenta de que no se ha confirmado nada y simplemente lo han detenido "por sospechoso".
manos en la masaanclas en el agua
l. La guardia costera con uno de sus helicópteros comprobó que la nave había lanzado el ancla mientras seguía navegando en una zona donde discurre el conglomerado de cables que unen Finlandia con el continente.
Es de cajon!
#Disclaimer: este mensaje es broma.
Dependera de lo medio lleno que este la botella de zumo de patata.
Opción A --> El piloto estaba durmiendo la mona
Opción B --> El capitán y el piloto estaban durmiendo la mona
Opción C --> El capitán, el primer oficial y el piloto estaban durmiendo la mona
Opción D --> Todos a bordo estaban durmiendo la mona
Opción E --> Fake news
1) quitar la mordaza y la boza
2) quitar el freno manual
3) embragar el windlass
4) encender el motor hidráulico
5) bajar el ancla
6) seguir navegando notando el freno del ancla y la cadena bajadas
Para el que venga a decir "ha sido un fallo mecánico", tienen que ser varios fallos seguidos y si pasa lo primero que se hace es parar el barco